Savunmaya hurda araç dopingi

19 Şubat 2018

Ülke genelindeki 3 hurda müdürlüğüyle yıllık yaklaşık 300 bin ton ömrünü tamamlamış malzemeyi savunma sanayisine girdi olarak geri kazandıran Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi, hurda otomobillere yönelik yeni teşvik düzenlemesine hazırlanıyor.

Teşvik ve vergi düzenlemeleriyle hurdaya ayrılan otomobillerin de geri dönüşüme tabi tutulduğu hurda müdürlüklerinde hummalı bir çalışma devam ediyor.

Zorlu bir çalışma sonucu türlerine göre ayrıştırılan hurdaların içindeki pirinç, bakır, demir ve çelik malzemeler, MKE'nin Ağır Silah ve Çelik Fabrikası ile Pirinç Fabrikası'na gönderiliyor. Savunma sanayisinin yanında İzmir'de kurulu demir çelik fabrikalarına da gönderilen hurdalar, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

"Hurda araç teşvik ve destekleriyle iş hacmimiz arttı"

MKE Hurda İşletmesi Müdür Yardımcısı Fehmi Çınar, sanayide hızlı bir gelişim kaydeden Türkiye'nin ham madde için gereksinim duyduğu hurdanın üçte ikisini ithal ettiğini belirterek, hurda malzemelerin bu açıdan stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Geçen yıl hurda müdürlüklerinde yaklaşık 300 bin ton ömrünü tamamlamış malzemeyi işlediklerini söyleyen Çınar, "Savunma sanayimiz hızla yerlileşiyor, savunma sanayine yönelik üretimlerimiz artıyor. Burada MKE, barışta cephe hizmeti veriyor. Birinci önceliğimiz, geri dönüşümle elde edilen bu malzemelerle Kırıkkale'deki MKE Pirinç Fabrikası ve Fırtına obüslerinin namlularının da yapıldığı Ağır Silah ve Çelik Fabrikamızın ham madde ihtiyacını karşılamak. Buradan gönderilen hurdalar, vatan savunması için silah, kurşun, mühimmat ve diğer savunma sistemlerinin üretiminde kullanılıyor." dedi.

Hurdaya ayrılarak MKE'ye gelen her otomobilin ülke savunmasına katkı sağladığını vurgulayan Çınar, başta askeri kurumlar olmak üzere kamu kurumlarının hurdalarını aldıklarını, son yıllarda ise hurda araç teşvik ve destekleriyle iş hacimlerinin arttığını dile getirdi.

"20 yaş ve üzeri bin 300 araç geldi"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliğleriyle 2008-2013 döneminde 119 bin aracın teslim alınarak 536 bin ton hurdanın geri dönüşüme tabi tutulduğunu anlatan Çınar, 20 yaş ve üstü araçlara getirilen vergi borçları ve idari para cezalarının silinmesiyle ilgili düzenleme sonrasında da bin 300'e yakın aracın teslim alındığını, 3 bin 600 ton hurda malzemenin elde edildiğini söyledi.

Bu kapsamda araç alımlarının devam ettiğini, aralık ayı sonuna kadar rakamların artmasını beklediklerini dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"2018 programında 400 bin tonluk bir hurda tedariği hedefleniyor ancak ilgili komisyonlarda görüşmeleri devam eden 2002 model ve altındaki araçlara verilmesi planlanan ÖTV teşviğinin de savunma sanayisine önemli bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu teşvik kapsamında 6 milyona yakın araçtan yüzde 10'unun değerlendirildiğini düşünürsek 600 bin araç demektir. Bu da savunma sanayimiz için oldukça iyi bir girdi sağlar."

Fehmi Çınar, 20 yaş ve üzeri araçlara ilişkin düzenleme kapsamındaki alımlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği 1. sınıf demir çelik fiyatı üzerinden ödeme yapıldığını, yeni düzenlemelerle ilgili tarifenin Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrası belli olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA