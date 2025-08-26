Saxo Bank'tan altın analizi! Gümüş yatırımcısının gözü 40 dolar eşiğinde

Danimarka merkezli Saxo Bank, ons altının son dönemde dar bir bant içinde hareket ettiğine dikkat çekerek 3 bin 350 dolar seviyesinin önemli bir pivot noktası haline geldiğini belirtti.

CNBC-e'de yer alan habere göre banka 3 bin 450 doların aşılması durumunda yükseliş kanalının kırılabileceğini, aksi halde 3 bin 250 doların altına inilmesiyle konsolidasyon sürecinin uzayabileceğini bildirdi.

Yılın başından bu yana yüzde 27,5 değer kazanan değerli metal, 3 bin 378 dolardan işlem görüyor.

Gümüş 40 doları aşacak mı?

Ons gümüş tarafında ise yılbaşından bu yana yüzde 32’lik yükseliş dikkat çekiyor.

Son dönemde 37,20-39,15 dolar bandında hareket eden gümüşte yatırımcıların gözü, 40 dolar seviyesinin aşılıp aşılmayacağına çevrilmiş durumda.

Gümüş, 38,62 dolardan alıcı buluyor.