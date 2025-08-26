Saxo Bank'tan altın analizi! Gümüş yatırımcısının gözü 40 dolar eşiğinde
Danimarka merkezli Saxo Bank, altın fiyatlarında 3 bin 350 doların önemli bir pivot noktası haline geldiğini kaydetti. Gümüş tarafında ise yatırımcıların gözü 40 dolar eşiğine çevrildi.
Danimarka merkezli Saxo Bank, ons altının son dönemde dar bir bant içinde hareket ettiğine dikkat çekerek 3 bin 350 dolar seviyesinin önemli bir pivot noktası haline geldiğini belirtti.
CNBC-e'de yer alan habere göre banka 3 bin 450 doların aşılması durumunda yükseliş kanalının kırılabileceğini, aksi halde 3 bin 250 doların altına inilmesiyle konsolidasyon sürecinin uzayabileceğini bildirdi.
Yılın başından bu yana yüzde 27,5 değer kazanan değerli metal, 3 bin 378 dolardan işlem görüyor.
Gümüş 40 doları aşacak mı?
Ons gümüş tarafında ise yılbaşından bu yana yüzde 32’lik yükseliş dikkat çekiyor.
Son dönemde 37,20-39,15 dolar bandında hareket eden gümüşte yatırımcıların gözü, 40 dolar seviyesinin aşılıp aşılmayacağına çevrilmiş durumda.
Gümüş, 38,62 dolardan alıcı buluyor.