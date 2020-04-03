Sayacı okunamayan aboneye 3 ay kıyasen fatura kesilecek

03 Nisan 2020

Mehmet KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada Covid 19 salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla elektrik ve doğalgazda Kıyasen Fatura Düzenlemesi uygulamasının devreye sokulduğu belirtildi. Açıklamaya göre Kıyasen Fatura Düzenlemesi üç ay uygulanacak. Kıyasen fatura, sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda düzenlenecek.

Posta, kargo, SMS, e-Posta ile bildirim

Sayaçları okunamadığı için düzenlenen kıyasen faturalar tüketicilere, posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak. Kıyasen düzenlenen faturaların üzerinde, sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak bu uygulamanın yapıldığı, ileride sayaç okunduğunda gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme yapılacağı bilgisine yer verilecek.

Sayaç okununca mahsuplaşma yapılacak

Sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacak. Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketici alacaklı durumdaysa ödemesi defaten yapılacak. Tüketiciye borç çıkması halinde ise bu borç sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirmeyle sonraki faturalara yansıtılacak.

Geçmiş tüketimler dikkate alınacak

Sayacı okunamayan elektrik ve doğalgaz abonelerinin tüketimlerinin hesaplanmasında son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları dikkate alınacak. Tüketicinin geçmiş tüketimi yoksa, emsal tüketimlere veya tüketici beyanına göre fatura kesilecek.

Kapanan işletmelere erteleme

Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları (tahakkuk) ertelenecek. EPDK yetkilileri, kıyasen faturalandırma uygulaması sürecinde birçok iş ve işlemin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkân oluşturmak adına tüketicileri mobil iletişim bilgilerini ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletmeye davet etti.