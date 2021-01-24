Sayıların diliyle haftanın öne çıkan haberleri

458.000.000 TL

İstanbul Kalkınma Ajansı, girişim sermayesi üzerinden startup’ları destekleyecek kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Ajans, yenilikçi girişimleri desteklemeyi hedefleyen 458 milyon lira tutarındaki proje için çağrıya çıktı. Bugüne kadarki en büyük çağrıya çıktıklarını belirten İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, “İstanbul’u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi

67 KİŞİ

Gelir İdari Başkanlığı’nın 2019 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. 100 kişilik gelir vergisi listesinde birinci dahil 67 kişi isimlerini saklı tuttu. Kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası oldu.

1000 m2

İstanbul İmar Yönetmenliği Taslağı’na göre yeni yapılacak 1000 metrekarenin üzerindeki yapılarda yağmur suları için sarnıç zorunluluğu getiriliyor.

127 BELGE

Geçen yılın ilk 11 ayında, Türkiye’nin çeşitli illerinde yeni otel yatırımı öngören 127 proje için teşvik belgesi alındı.

5.000.000 €

Fenerbahçe’ye transfer olan Mesut Özil’in, maç başı 25 bin Euro ve özel prim alacağı açıklandı. Özil, imzalayacağı 3,5 yıllık sözleşme ile yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Yıldız futbolcunun transferinde en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı.

128.000.000 $

Market siparişlerini 10 dakikada tüketiciye teslim etme iddiasıyla bu alanda yeni bir modeli hayata geçiren Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.

2.100.000.000 TL

Yeni projeler ve hizmetlerle 2020’de yüzde 17 artışla 2.1 milyar TL ciroya ulaşan Mars Logistics, bu yıl da filosunu büyütecek. Firma, yeni depolar ve transfer merkezleri açarken aynı zamanda yurt dışı ofis sayısını artıracak.

%20

Fibabanka 2020 yılında müşteri sayısını yüzde 27 artışla 2.2 milyonun üzerine taşırken 2020 yılı 3. çeyrek sonu itibarıyla 178.6 milyon TL net kâra ulaştı. Dijitalleşme alanında her yıl yatırımlarını ikiye katlayan Fibabanka, 2021 yılında yüzde 20 büyüme bekliyor.

29.300.000.000 CİHAZ

5G ve yeni nesil teknolojilerin etkisi ile 2023’te internete bağlı cihaz sayısı 29,3 milyara ulaşacak.

1.500.000 KİŞİ

Eylül 2020’de Türkiye pazarına giren Avusturya merkezli kripto para borsası Bitpanda, sektöre yönelik ilgiyle birlikte bu yıl sonuna kadar 1,5 milyonun üzerinde Türk kullanıcıya erişmeyi amaçlıyor.