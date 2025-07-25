Sayıştay hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 işçi alacak.

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla açılan ilanı için başvurular 28 Temmuz’da başlıyor, 1 Ağustos’ta sona eriyor.

Sayıştay’ın açtığı şoför kadrosuna başvurular çevirimiçi yapılacak. Kura ise 11 Ağustos’ta Sayıştay binasında noter huzurunda çekilecek.

Açık iş ilanının dört katı kadar asil ve dört katı kadar yedek üye belirlenecek.

11 Ağustos’taki kura sonucu ise adaylar sözlü mülakata girecek.

Atanan şoförler iki ay deneme sürecine tabi tutulacak.