SBD Başkanı Gür’den sigorta bedellerinde kur farkı uyarısı

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Başkanı Selcen Gür, ticari ve sınai işletmeleri eksik sigorta konusunda uyardı.

Bir hasar anında eksik sigortaya düşülmemesi için poliçelerdeki sigorta bedellerinin revize edilmesi gerektiğinin altını çizen Gür, “İşletmenizde kullandığınız makine ve tesisatı dolar veya euroyla aldınız diyelim. Sigorta yaptırdığınız dönemki kur karşılığının 100 bin TL olduğunu düşünelim. Zaman içindeki kur artışları sonucu makinenizin bugünkü TL karşılığının 200 bin TL olduğunu varsayalım. Makinenizde bugün yaşanacak bir hasarda hangi bedel esas alınacaktır? Eğer düzelttirmediyseniz, poliçede yazan bedel, yani eski bedel. Bu durumda eksik sigortaya düşer ve makinenin yenisini alacak kadar parayı sigortadan tazmin edememiş olursunuz.” diye konuştu.

Bu gibi durumlarda tam ziya hasarlarının yanı sıra kısmi hasarlarda da eksik sigorta uygulandığını belirten Gür, makinede kısmi bir hasar olsa dahi poliçede yazan sigorta bedeli esas alındığı için bu bedelin mutlaka revize edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kurdaki dalgalanmaların takip edilip belli periyotlarda sigorta aracıyla iletişime geçmesi ve sigorta bedellerinin kur seviyesine göre güncellenmesinin önemine işaret ededen Gür, “Sene içinde sık sık bu güncellemeleri yapmak yerine poliçe yaparken dövizli poliçe de tercih edebilirsiniz. Böylelikle kur farklarından etkilenmezsiniz.” dedi.

Müşterilere uyarı yazıları gönderildi

Son dönemde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar ve maliyet kalemlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle ‘hasar anında eksik sigorta nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için’ hem sigorta şirketlerinin hem de sigorta brokerlerinin ve acentelerin müşterilerine uyarı yazıları gönderdiğini aktaran Gür, özellikle yangın, makine kırılması, elektronik cihaz, inşaat ve montaj poliçelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sigorta bedellerinde yapılacak güncellemeler ve zeyilnamelerle hasar anında yaşanabilecek sorunların önüne geçilebileceğini söyleyen Gür, özellikle böyle dönemlerde sigortanın daha da önemli olduğunu, ekonomik güvencelerin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.