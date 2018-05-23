Sberbank: Yaptırımlar olmasaydı DenizBank'ı satmazdık
Sberbank CEO'su Gref, "Batı ülkelerinin yaptırımları olmasaydı DenizBank'ı satmazdık" dedi.
Sberbank CEO'su Herman Gref, Batı'nın yaptırımları olmasaydı DenizBank'taki yüzde 99.85 hisseyi satmayacaklarını belirtti. Gref ayrıca DenizBank'ın satışına ilişkin anlaşmayı bu yıl üçüncü ya da dördüncü çeyrekte tamamlamayı planladıklarını kaydetti.
Sberbank dün DenizBank'taki yüzde 99.85 hissesinin 14.6 milyar TL'ye Emirates NBD'ye satmak için anlaşmıştı.
Sberbank ve Emirates NBD tarafından yapılan açıklamalarda, anlaşmanın ülkelerin düzenleyici kurumlarının onaylarına bağlı olmakla birlikte bu yıl tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.
DenizBank'ın ismi değişmeyecek
Kaynak: Reuters