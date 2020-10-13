Scholz: AB bu süreçten mali birliğini güçlendirmiş olarak çıkabilir
Alman Finans Bakanı Scholz AB ekonomisinin 2022’nin başlarında toparlanmış olacağını öngördüğünü söyledi.
CNBC’ye konuşan Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz, salı günü yaptığı açıklamada AB ekonomisinin 2022 başında pandemi öncesi durumuna geri dönmesini beklediğini belirtti. İyiye giden parametreler bulunduğunu ancak AB parasal birliğine işaret eden Scholz ekledi, bu işte hep beraber olduklarını ekledi.
Scholz, Amerika’nın ilk Hazine Bakanı Alexander Hamilton’ın 1790 yılında Avrupa kolonilerinin borçlarını ABD hükümeti adına devralarak federal düzeyde parasal birliğin temellerini attığı zamana atıfta bulunarak bu sürecinde benzer bir şekilde aşılarak AB mali birliğinin güçlendirilebileceği mesajını verdi.