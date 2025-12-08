Scope Ratings, Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti!

Küresel ekonomiye ilişkin son değerlendirmesini paylaşan Scope Ratings, 2025'te beklenen ılımlı yavaşlamaya rağmen dünya ve Avrupa ekonomilerinin son yıllarda dikkate değer bir direnç gösterdiğini belirtti. Ancak kuruluş, toparlanmanın yedinci yılına girilirken küresel büyüme görünümündeki risklerin arttığını ve orta vadeli makroekonomik ile kredi görünümünün 'negatif' seyrettiğini vurguladı.

2026'da yüzde 4,0 büyüme beklentisi

Scope Ratings, Türkiye için daha önce haziranda açıkladığı tahminleri yukarı yönlü revize etti. Buna göre, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 4,2, 2026'da ise yüzde 4,0 büyümesi bekleniyor. 2027'de büyümenin yüzde 3,2 seviyesine gerileyeceği öngörülürken, ülkenin orta vadeli büyüme potansiyeli yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

Küresel ekonomi tarafında ise 2025'te yüzde 3,3 olan büyümenin 2026'da yüzde 3,2'ye düşeceği tahmin ediliyor. Kuruluşa göre, faiz indirimleri gelse dahi politika ve borçlanma maliyetleri pandemi öncesinin üzerinde kalmaya devam edecek. 2027 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,1 olarak duyuruldu.

Ülke bazında tahminler ise şöyle açıklandı:

ABD ekonomisinin 2025'te yaklaşık yüzde 2,1 büyüdüğü, 2026'da ise yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5,0 resmi büyüme hedefini tutturması, 2026'da ise yüzde 4,7 büyümesi bekleniyor. Euro Bölgesi-21 için 2025 büyüme tahmini yüzde 1,5, 2026 büyüme beklentisi yüzde 1,4 olarak açıklandı. Almanya'da büyümenin 2025'te yüzde 0,3, 2026'da yüzde 1,0; Fransa'da sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,0; İtalya'da yüzde 0,6 ve yüzde 0,7; İspanya'da yüzde 2,9 ve yüzde 2,5 olması öngörüldü.

Öte yandan, İngiltere'nin 2026'da yüzde 1,0, Japonya'nın ise yüzde 0,7 büyümesi bekleniyor. Dünya ekonomisinin 2026'da yüzde 3,2, 2027'de yüzde 3,1 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca, yüksek varlık fiyatlamaları, özel kredi piyasalarındaki kaldıraç riskleri, uzun süre yüksek kalması beklenen faiz oranları, korumacı ticaret adımları ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi için aşağı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekildi.