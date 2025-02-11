Sebebi Trump'ın gümrük tarifeleri: Altının ons fiyatı rekor seviyede!

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik riskler, artan belirsizlikler, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin gümrük vergisi politikaların sonuçlarına ilişkin endişeler sebebiyle rekor kırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri ve bu tarifelerin küresel bir ticaret savaşı riskini artırması altının ons fiyatını rekor seviyeye ulaştırdı.

Altın rekor tazeliyor

Bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) ilk işlemlerde 2 bin 942,68 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 322 dolar değer kazandı ve art arda üçüncü işlem gününde de rekor yeniledi.

Gümrük tarifeleri açıklamaları altının ons fiyatını artırıyor

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürekli yeni gümrük tarifeleri açıklamasının altının ons fiyatının şubat ayının başından bu yana yükselme eğiliminin belirgin bir şekilde artırdığını belirterek, ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle finans piyasalarında yaşanan belirsizliğe dikkati çekti.

Analistler aynı zamanda Trump'ın enflasyonu daha da körükleyebilecek ve küresel bir ticaret savaşı potansiyelini tırmandırabilecek çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getirdiğini hatırlattı. Şu anda ABD'nin gelecekteki ticaret ve ekonomi politikası hakkında netlik olmadığını ve bunun da altın piyasasında yukarı yönlü fiyat hareketlerine neden olduğunu ifade etti.

Endişeler talebi artırıyor

Bu arada, bazı analistler de küresel bir ticaret savaşı riskinin artmasının güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talebi artırdığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı.

Tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Trump, ABD'nin ticaret açıklarını azaltmada ve ulusal çıkarlarını korumada tarifeleri bir araç olarak gördüğünü de söylemişti.