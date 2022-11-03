Sebze fiyatlarında yıllık artış yüzde 118

Fikri CİNOKUR/ANTALYA

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre şöyle oluştu; Aylık endekste domates miktarı yüzde 12,20, sebze miktarı yüzde 28,24 artarken, meyve miktarı yüzde 3,07 azaldı.

Yıllık endekste domates miktarı yüzde 0,65 artarken, sebze yüzde 13,60, meyve yüzde 22,80 geriledi. Domates yıllık fiyat endeksi yüzde 89,63, sebze yıllık fiyat endeksi yüzde 118,35 ve meyve fiyat endeksi yüzde 100,28 artış gösterdi.