Sebze ve meyvede zayiat en aza indirilecek

03 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle sebze ve meyvelerin taşınmasında kullanılan ambalajlara üretim, kullanım ve ebatları açısından standart getirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin toplam 49,3 milyon ton sebze ve meyve üretimiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Bakan Tüfenkci, üretimde gösterilen başarının pazarlama aşamasında da kesintisiz sürdürülmesi için bakanlığın yürüttüğü çalışmalara dikkati çekti.

Son dönemde sebze ve meyve ticaretinde izlenebilirliğin sağlanması ve kayıt dışılığın azaltılması, toptancı hallerinin modernizasyonu, üretici örgütlerinin pazarlama aşamasında aktif hale gelmesi gibi önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:

Ürünlerdeki zayi oranını en aza indirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, "Söz konusu oranın makul seviyelere çekilebilmesi amacıyla ürünlerin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışa sunulmasına ilişkin standartların mecburi uygulamaya konulması, yani sebze ve meyve lojistiğinde standart uygulamalara geçişe ve soğuk zincirde taşımaya yönelik çalışmalarımızı tamamladık."

Bakan Tüfenkci, gıda lojistiğinin, gıda maddelerinin paketlenme, taşınma ve depolanmalarında özelliklerine uygun koşullarda korunması anlamına geldiğine dikkati çekerek, bu imkanları sağlayacak ekipmanların, araçların bakımının ve kontrolünün büyük önem taşıdığını belirtti.

"Soğuk zincirin kurulması sağlanacak"

Yapılan bu düzenlemeyle lojistik tesis kapasitesindeki yetersizlikten kaynaklanan yüksek zayiatın da azaltılacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Bugünkü tebliğle sebze ve meyvelerin taşınmasında kullanılan ambalajlara üretim, kullanım şekilleri ve ebatları açısından standart getirilmiş, sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan kişilerin bu ambalajları kullanması zorunlu kılınmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, sebze ve meyvelerin tüketiciyle buluştuğu en önemli yerler olmasının yanı sıra ürün zayiatının büyük oranda gerçekleştiği perakende satış noktalarında da sebze ve meyvelerin soğutuculu reyonlarda satışa sunulmasının zorunlu kılındığını ifade ederek, piyasanın bu standart uygulamalara adaptasyonu için 2019 yılı başına kadar geçiş süresi öngörüldüğünü bildirdi.

Sözlerine, "Soğuk zincirin kurulması sağlanacak. Yüksek zayi oranının azaltılmasıyla piyasaya arz miktarı artacak, bu durum perakende satış fiyatlarını orta vadede olumlu etkileyecektir" diyerek devam eden Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

"Standart uygulamaları aynı zamanda lojistik maliyetlerini de düşürecek, iklim koşullarından kaynaklı arz dalgalanmalarının önüne geçilebilecektir. Sebze ve meyvelerin hasat yerinden tüketicilerimizin mutfağına daha hijyenik ortamda ve gıda güvenilirliğine uygun şekilde gelmesi sağlanacaktır. Standartların zorunlu uygulamaya konulmasının kısa vadede meslek mensupları üzerinde oluşturacağı maliyet baskısının minimize edilmesi ve geçiş sürecinin hızlandırılmasını teminen standartlara uyumu kolaylaştırıcı teşvik mekanizmalarına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: AA