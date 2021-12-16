SEC, şirketlere gizli swap anlaşmalarını açıklatacak

Bloomberg News'un haberine göre ABD'de regülatörler hedge fonların ve yatırımcı ailelerin halka açık şirketlerde paylarını artırmak için karmaşık türev ürünleri gizli şekilde kullanmalarını sınırlayacak tedbirler almaya hazırlanıyor.

Belirlenen yeni kurallar, menkul kıymet tabanlı türevlerle alım-satım yapan şirketlere ek sınırlamalar ve açıklama yükümlülükleri getiriyor.

En az 300 milyon dolar veya şirket hisselerinin yüzde 5'ine denk gelen miktarda türev pozisyonlar SEC'in getirdiği yeni düzenlemeleri otomatik olarak devreye sokacak.

Yeni kurallar tahviller ve CDS'lerde büyük pozisyonları da kapsayacak.