Seçim belirsizliği kalkınca yabancı yatırımcı gelebilir

Burcu GÖKSÜZOĞLU

Borsadaki yükselişi neye bağlıyorsunuz? Rekorlar sürecek mi?

Biz 2022 yılına BİST 100 endeksinde 1800’lü seviyelerde başladık. Dün itibariyle geldiğimiz rakama baktığınızda yüzde 150’lik bir büyüme var, getiri var. Hatta geçen seneye kıyasla baktığınızda da yüzde 180’nin üzerinde. Burada biz aslında yerli yatırımcı ilgisini görüyoruz. Yüksek enfl asyon ortamında hisse senetleri en iyi getiriyi sunan alternatifl erden biri olduğu için ilgi büyük. Burada şirketlerin bu yükselişe rağmen hala karlılıklarının, kar performanslarının yüksek olması da ve daha yüzde 5’ler civarında bir çarpanla, oradaki fiyat kazanç oranında cazip çarpan oranıyla aslında işlem görmesiyle daha da potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Yükselişler böyle hızlı olduğunda, zaman zaman kar realizasyonu da oluyor. Ama eğer yatırımcılar şirket analizlerini, şirketlerin performanslarını o raporlara bağlı olarak daha temel analiz bazlı bir yatırım yaparlarsa daha uzun vadede kazançlı olabileceklerini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 1.5 ayında 5 binli seviyelere doğru gideceğini hatta seçimden önceki dönemde de, önümüzdeki sene 6 binli seviyelere çıkabileceğini öngörüyoruz.

Son iki haftadır yabancılar ilk kez alıma geçti. Bu güçlü bir yabancı girişinin sinyali olabilir mi?

Gerçi Fed’in yüksek enfl asyonu kontrol altına almak için ABD’de sıkılaştırmaya başlamasıyla beraber birçok gelişmekte olan ülkede yabancı yatırımcılar borsalardan çıktılar, bizde de yüzde 30’un altında bir yabancı yatırımcı oranı var şu anda. Fakat 2023’te seçim belirsizliğinin ortadan kaybolmasıyla Fed’in de bu sıkılaştırmada biraz daha ılımlı hareket etmesiyle yabancı yatırımcıların da dönebileceğini öngörüyoruz. O yüzden bütün bu şartlarda borsanın hala potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Şu an için güçlü bir girişin başlangıcı diyemeyiz. Ama seçime doğru, biraz daha konuların belirginleşmesiyle bir giriş görebiliriz. Sonrasında seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra özellikle dünyada da Fed’in sıkılaştırma adımlarını biraz gevşetmesi sonucu, buraya yabancı ilgisinin olacağını düşünüyoruz. O yüzden yerli ve yabancı yatırımcıyla beraber daha sağlıklı bir piyasa oluşacağını öngörebiliriz.

Kriptodan soğuyan borsaya mı geliyor peki? Türkiye’de yatırımcıların tercihleri ve profilinde nasıl bir değişim var?

Özellikle pandemiyle birlikte gençlerin de finans piyasalarına olan ilgisi çok arttı. Burada özellikle 30 yaş altının çok ağırlıklı olarak borsaya geldiğini gördük. Zaten en çok yatırımcı sayısının arttığı yıl 2020 idi. Yüzde 60 bir artış gördük yatırımcı sayılarında borsada toplamda. Sonraki yıllarda da yüzde 20, yüzde 25 gibi artışlar gördük. Gençlerin de buna paralel borsa yatırımcısı içindeki payı yükseldi. Dijitalleşme ve teknolojik altyapıların da gençlerin ilgisinin buraya yönelmesine imkan tanıdığını düşünüyorum.

4.çeyrek bilançolarından ne bekleniyor? Hangi sektörler ve şirketler öne çıkacak?

Gıda, içecek, ulaştırma, perakende ve holdinglerde potansiyel görüyoruz. 2022’de turizm sektörünün çok iyi bir performans sergilemesi sonucu havayollarında da iyi bir performans gördük.

Geçen seneye kıyasla havacılık endeksi yüzde 400 bir getiri sağladı. Enerji fiyatlarında savaştan kaynaklı yükseklik olduğu için enerji sektörü de iyi gidiyor. Orada da geçen seneye kıyasla yüzde 360’lık bir getiri gördük. Perakende biraz regülasyondan dolayı sekteye uğradıysa da potansiyel olarak iyi getiriler vadettiğini düşünüyoruz. Holdinglerde özellikle çok kaliteli şirketlere tek elden ulaşabileceğiniz bir yapı olduğu için holdingleri de ön planda tutuyoruz.

Dolar/TL’de yönü KKM dönüşleri belirleyecek

Dolar/TL için önümüzdeki dönem hangi gelişmeler kritik olacak?

Doların Fed’in faiz artırımlarıyla direkt bağlantısı var. En son ekim ayı ABD’de enfl asyon beklentilerden aşağıda geldi, bu da Fed’in daha ılımlı artışlar yapma ihtimalini doğurdu. O yüzden dolara olan faiz desteği azalmış oldu. Bu da TL’deki baskıyı azaltıyor. Yine bizim piyasamız açısından baktığınızda enfl asyonun baz etkisiyle yönünü aşağı çevirmesini bekliyoruz sene sonunda. Merkez Bankası’nın daha evvel de belirttiği gibi PPK toplantısında politika faizini tek haneye indirmesini bekliyoruz. Öyle baktığınız zaman dolar/TL’deki hareketi belirleyecek en önemli konulardan biri de Kur Korumalı Mevduat’tan dönüşlerin nereye doğru gideceği olacaktır. Önümüzdeki sene onu takip etmek gerekiyor.

Gram altın ve gümüşte beklentileriniz neler?

Altın tabii yüksek enfl asyon ortamında her zaman bir hedge enstrümanı olarak yer alıyor ama altının faiz getirisi yok. Yüksek faiz getiri olduğu zaman bir miktar düştü. Fakat şimdi işte özellikle Fed’in faiz artışlarını daha yavaşlatması sonucu altının da bir miktar daha değer kazanabileceğini düşünüyorum. Gümüş de aynı şekilde aslında.

Peki TL mevduat faizi ne olacak?

Merkez Bankası bu aşamada büyümeyi önceliklendiriyor ve tek haneli faize indiriyor politika faizini. Bu bankalardaki aslında kredi ve mevduat faizleriyle belirlenecek. O açıdan oradaki faizleri aslında biraz daha bankaların bu regülatif önlemlerle birlikte ne tür adım atacağıyla anlayacağız.

Önümüzdeki dönem hangi fonlar öne çıkacak?

Yatırım fonları, hisse senetleri dışında özellikle yerli yatırımcının ikinci tercih ettiği yatırım aracıydı geçen sene. Şimdi baktığınız zaman portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam yatırım fonu hacmi 1 trilyonu aştı. Yani geçen seneden beri bu seneye yüzde 116’lık bir büyüme var yatırım fonlarında. Bunun içinde tabii dağınık, hisse senetleri, özel sektör tahvilleri, borçlanma yatırım araçları gibi Eurobondlar gibi çok çeşitli araçlara yatırım yapan yatırım fonları var. Yine algoritmik fonlar, onlar özellikle yerli yatırımcılar tarafından da çok ilgi görüyor. Profesyonel bir yatırım olması, yatırım fonlarını özellikle piyasayı çok yakından takip etmeyenler için çok cazip bir ürün haline getiriyor.

Dijitalden müşteri kazanımının payı yüzde 45’e çıktı

Sektörde ve şirketinizde dijitalleşme çalışmaları ne noktada?

Tüm şirketlerde dijitalleşme çalışmaları pandemiden önce de başlamıştı fakat pandemiyle beraber çok hızlandı. ÜNLÜ & Co olarak 2020’nin son çeyreğinde bir dijital dönüşüm inisiyatifi başlattık. Müşteri deneyimini iyileştirmek, operasyonel süreçlerimizi optimize etmek için bu sürece başladık. Ve birçok sürecimizi optimize ettik. Ödüllü eğitim, dijital eğitim platformumuz, ÜNLÜ dijital akademiyi hayata geçirdik. Onun yanı sıra özellikle müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, görüntülü görüşmeyle uzaktan hesap açma uygulaması kolay hesabı uygulamaya aldık. Burada müşterilerimizin yeni müşteri kazanımındaki payı yüzde 20’lerden, dijitalden müşteri kazanımımızda yüzde 45’lere kadar ilerledi. Bunlar bizim dijital vizyonumuzun ilk adımlarıyla aslında. Dijitalleşme ve tabana yayılma stratejimizin en önemli adımı ise Piapiri oldu. Piapiri’yi geçen ay lanse ettik. Piapiri için dijital girişimimiz diyebiliriz. Piapiri bizim daha yatırım danışmanlığı sunduğumuz tüm ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uçtan uca sunabildiğimiz, yatırımcı, kullanıcı deneyimini en yüksek kalitede verebildiğimiz bir dijital platform oldu. Bu platformla aslında yatırımcılar tüm ihtiyaçlarına tek elden ulaşabiliyorlar. Yine önemli bir özelliği, yatırım fonu piyasasında TEFAS’ın bütün fonlarına ulaşabildiğiniz gibi karşılaştırmalarını da yapabilmeniz. Online hesap açılışı ve oradaki uygulamanın kolay kullanılabilir olması bizim için yeni bir endüstri standartı oluşturma hedefiyle yola çıktığımız bir konu oldu. Yatırımcıların finansal okuryazarlığı çok önemli bir konu. Biz burada bu uygulamayla raporlar, analizler vs derken o finansal okuryazarlığa da katkıda bulunmayı, yatırımcıların bir bütün olarak yatırımla ilgili her şeye detaylı şekilde ulaşılabilmeyi sağlamayı ve daha donanımlı yatırım yapabilmelerini de aracı olmayı hedefliyoruz.