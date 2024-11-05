Seçim öncesi piyasa belirsizliği petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,92 dolardan işlem görüyor. Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını ve ülkede ekonomik büyümeye dair ipuçları vermesi beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının yakından takip edileceğini belirtiyor.

Hareketli dünya gündemi fiyatlar üzerinde etkili

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de seçim sonuçlarına göre ekonomik hareketliliğin şekillenmesi ve petrol talebini yönlendirmesi bekleniyor.

Fiyatların düşüşünde, Gazze'de ateşkes ihtimaline yönelik çalışmaların devam etmesi de kısmen etkili olurken; İsrail'in tüm ateşkes önerilerini reddettiğine dair haberler ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

OPEC+ grubunun açıklamaları...

Petrol fiyatlarında günlük bazda düşüş görülse de fiyatlar 28 Ekim'den bu yana yükseliş ivmesinde seyrediyor. Fiyat artışında, OPEC+ grubunun petrol üretimlerini artırmak için biraz daha bekleyeceklerini duyurması ve Orta Doğu'da devam eden gerginlik etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,51 doların direnç, 70,59 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.