Seçim sonrası dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Türkiye'nin 5 yıllık risk primi ilk fiyatlamalarda 70 baz puan yükseldi. Dolar/TL ise seçim sonrası yeni haftaya 19,6196 seviyesinden başladı.
Haber Merkezi
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Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda kur tarafında yatay bir görünüm izlenirken, risk primi yükseldi.
Türkiye'nin 5 yıllık risk temerrüt takası 70 baz puan artışla 574 baz puanı gördü. Böylelikle risk primi 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Dolar/TL ise seçim sonrası yeni haftaya 19,6196 seviyesinden başladı.