Seçimlere 1 ay kaldı, rekabet kızıştı

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki 61 ihracatçı birliğini seçim heyecanı aldı. İstanbul’dan Doğu Anadolu’ya, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki ihracatçı birliklerinde başkanlık seçimleri nisan ayı içinde gerçekleşecek. Seçimler tamamlandıktan sonra bu kez gözler, haziran ayında yapılacak TİM seçimlerine çevrilecek. Çünkü, TİM başkan adaylığı için ilk şart, aday olacak ismin yönetiminde yer aldığı listenin birlik seçimini kazanması olacak.

İstanbul, 18 ihracatçı birliğiyle seçimin en yoğun geçeceği il konumunda yer alıyor. İstanbul’u 12 ihracatçı birliği ile merkezi İzmir olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 8 birlik ile merkezi Ankara olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ve 5 ihracatçı birliği ile Bursa merkezli Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) takip ediyor.

Adaylar, aynı yönetimden çıkıyor

İstanbul’da en fazla adayın yarışacağı üç sektör kimya, maden ve deri sektörleri olacak. Kimyada mevcut başkan Adil Pelister’in yanı sıra, aynı yönetimde yer alan Tayfun Koçak ve Özcan Doğu Kaya başkanlık için yarışacak. Madende ise adaylığını ilk açıklayan eski başkanlardan Ali Kahyaoğlu’nun yanı sıra, mevcut başkan Aydın Dinçer ve Dinçer’in başkan yardımcısı olan Rüstem Çetinkaya rekabete tutuşacak. Deri ve deri mamullerinde ise mevcut yönetimde deri sektörü temsilcisi Güven Karaca, ayakkabı sektörünü temsil eden Hüseyin Çetin ve Süleyman Gürsoy ile rekabet edecek.

Çekişmeli geçmesi beklenen sektörlerden biri de demir ve demir dışı metaller sektörü. Mevcut başkan Tahsin Öztiryaki’nin görev süresinin dolmasının ardından Öztiryaki’nin başkan yardımcısı olan Çetin Tecdelioğlu ilk aday oldu. Aynı yönetimde görev alan Ayşegül Çapan ise adaylığını yakın zamanda açıklayacak. Çapan, Öztiryaki’nin de desteğini almış durumda.

İki aday ile seçime girecek sektörler arasında hazır giyim de yer alıyor. Mevcut başkan Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyesi Özkan Karaca başkanlık için yarışacak. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar birliğinde adaylığını ilk açıklayan isim olan Kazım Taycı’nın rakibi mevcut yönetimde yer alan Aydın Soyyiğit oldu. Rekabetin olduğu diğer bir sektör ise mücevher. Mevcut başkan Mustafa Kamar, bir kez daha aday olurken, Nadir Metal Rafineri CEO’su Burak Yakın’ın da yarışa katılması bekleniyor.

Hizmette ilk aday Ahmet Akbalık

Tansiyonun düşük olduğu ve tek liste ile seçimlerin yapılması beklenen sektörler de var. Bunlardan biri, tekstil ve hammaddeleri. Sektörün İstanbul ayağında Ahmet Öksüz, Güneydoğu’da Fikret Kileci, Ege’de Jak Eskinazi, Akdeniz’de Fatih Doğan ve Bursa’da Pınar Taşdelen’in seçimlere tek liste girmeleri bekleniyor. İstanbul elektrik ve elektronik ayağında mevcut başkan Güven Uçkan’ın tek liste ile bir dönem daha başkanlık yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çelikte ise Adnan Aslan’ın tek liste başkanlığa devam edeceği düşünülürken, adaylığını açıklayan eski başkanlardan Namık Ekinci, iki dönem kuralına takıldığı için aday olamayacak. Fındıkta görev süresi dolan Ali Haydar Gören’in yerine yönetim kurulu üyesi Muzaffer Taviloğlu’nun tek liste seçime girmesi beklenirken, yine yaş ve meyve sebzede Melisa Tokgöz Mutlu, su ürünlerinde Müjdat Sezer, gemi ve yatta Cem Seven’in tek liste seçime girmesi muhtemel görünüyor.

Geçen yıl genel sekreterlik unvanı alan ve yakın zamanda başkan değiştiren hizmet ihracatçıları birliğinde ise hareketlilik başladı. İlker Aycı’nın yerine başkanlığa gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, başkan yardımcısı Ahmet Akbalık ise adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Anadolu’da tek seslilik hakim

Ege’de deri ve deri mamullerinde Erkan Zandar’ın, hazır giyim ve konfeksiyonda Burak Sertbaş’ın, yaş meyve ve sebzede Hayrettin Uçak’ın, mobilyada Ali Fuat Gürle’nin, hububat bakliyat ve yağlı tohumlarda Muhammed Öztürk’ün, kuru meyvede Mehmet Ali Işık’ın, zeytinyağında Davut Er’in rakipleri bulunmuyor. Madende ise iki aday var. Biri İbrahim Alimoğlu, diğeri Serkan Sarıçiçek.

Bursa’da mevcut başkanlar tek liste ile ikinci dönemine hazırlanıyor. Akdeniz’de, tüm başkanların ilk dönemi tamamlanırken yeni dönemde de başkan olmaları muhtemel. Şu an için tek liste olması beklenen ihracatçı birliklerinde mevcut başkanlara rakip çıkmadı. Güneydoğu’da ise hububat bakliyat ve yağlı tohumlar birliğinde Mahsum Altunkaya’nın görev süresi dolarken, başkanlık için adaylığını açıklayan olmadı. Diğer ihracatçı birliklerinde mevcut başkanların yoluna tek liste ile devam etmesi bekleniyor. Denizli İhracatçılar Birliği’nin başkanı olan Hüseyin Memiş de yine rakipsiz olarak seçime gidecek gibi görünüyor. Doğu Anadolu’da Ethem Tanrıver’in, Doğu Karadeniz’de ise Saffet Kalyoncu’nun yeniden aday olacağı konuşuluyor.

13 ismin başkanlığı sona eriyor

İhracatçı birlikleri başkanlık seçimlerinde 2009 yılında beri her iki dönem kuralı uygulanıyor. Başka bir deyişle bir başkan en fazla 8 yıl görev alabiliyor. Bu kurala göre nisan ayında görev süresi olacak 13 isim var. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde Birol Celep ve Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde Mevlüt Kaya, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde Tahsin Öztiryaki, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde Ahmet Güleç, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde Ali Haydar Gören, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde Muhsin Çakıcı, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde Mustafa Şenocak, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nde Uğur Uysal, Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde Şerafettin Ceceli, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde Ahmet Tahsin Ata, Karadeniz Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde Yaşar Serpi, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde İlyas Edip Sevinç, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği​​ Başkanı Mahsum Altunkaya görev süresi dolan isimler.