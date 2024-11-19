Seçimlerin sekteye uğrattığı İngiltere-Hindistan STA müzakereleri yeniden başlıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunu ele aldı.

Modi: İngiltere ile STA ülkemiz için 'muazzam öncelik'...

Starmer, Hindistan'la STA'ya ilişkin müzakereleri sürdürmekte kararlı olduklarını ve bu görüşmelerin 2025'te yeniden başlayacağını belirtti. Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medya platformu X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, İngiltere'yle kapsamlı stratejik ortaklığın ülkesi için "muazzam öncelik" taşıdığını ifade etti. Modi, Starmer'la teknoloji, yeşil enerji, güvenlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında 'yakın çalışmak' istediklerini kaydetti.

İngiltere ile Hindistan arasında STA'ya ilişkin müzakereler, Ocak 2022'de başlamıştı. Müzakereler, iki ülkedeki seçimler nedeniyle sekteye uğramıştı.