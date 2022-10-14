SEDDK Başkanı Eroğlu: Ürün çeşitliliğine ihtiyaç var

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, üzerinde çalıştıkları yapısal dönüşüm adımlarını anlattı. Aksigorta, Allianz, Axa Sigorta, Eureko, Generali Sigorta, Groupama, HDI Sigorta, Mapfre, Nippon, NN Hayat Emeklilik, Orient Sigorta, Ray Sigorta, Sompo Sigorta, VHV Sigorta ve Zurich Sigorta’nın uluslararası temsilcileri ve Türkiye yöneticilerinin katıldığı çevrim içi toplantıda, yaşanan sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşım vurgusu yapıldı.

“Sektörü ve ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz”

Finansal mimaride sigortanın çok önemli bir yer teşkil ettiğini belirten Mehmet Akif Eroğlu, “Sadece ekonomik yatırımların korunmasına ve devamlılığına verdiği teminat değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan finansmanı da sağlıyor. Kamu yararı gözeterek attığımız adımlarla sektörü ve ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanmakta olan Vizyon Belgesi kapsamında yüzde 5 olan sigorta payının ve yüzde 1,5’lik penetrasyon oranının artması için ürün çeşitliliğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti: “Düşük penetrasyonumuz aynı zamanda birçok fırsatı içinde barındırıyor. Bu bağlamda genç nüfus ve dijitalleşme önemli avantajlar sunuyor. Ayrıca düzenleyici otorite olarak riskleri yakından izleyip analiz ederek hızlı aksiyon alıyoruz. Hayata geçireceğimiz yapısal dönüşüm adımlarıyla sektörde sürdürülebilirliği, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Böylece, tüm yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güven ortamını sağlamış olacağız.”

Eroğlu, Zorunlu Trafik Sigortası tarifesinde 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere kapsamlı bir güncellemeye gidildiğini anımsatarak, “Yapılan tarife değişikliği sonrası poliçe üretimini yakından takip ediyoruz. Trafik poliçe primlerinin vatandaşlarımız için sürdürülebilir bir hale gelmesi adına kişi bazlı poliçe, tahkim sisteminde iyileştirme, doğrudan tazmin gibi yapısal reformlarla sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu kapsamda üzerinde çalıştığımız yeni düzenlemeleri en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.