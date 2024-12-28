SEDDK sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi
SEDDK, 'Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge' yayımladı. Genelge ile, anlaşmalı ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarındaki yıllık asgari teminat limitleri günün koşullarına uygun şekilde güncellendi.
SEDDK, vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi.
Konuya yönelik ülke genelindeki 20 kamu hastanesi için özel teminat limiti belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Sigortanın teminat kapsamında değişiklik yapılarak poliçelerde asgari bir standart sağlanması amacıyla ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinin teminat dışında bırakılmaması düzenlendi. Yapılan düzenleme ile sigortanın kapsayıcılığının ve kullanılabilirliğinin arttırılması hedeflenmekte olup, Genelge 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir" ifadeleri kullanıldı.