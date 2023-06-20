SEDDK yönetmeliği değiştirdi, ekspertiz ücretlerini güncelledi

SEDDK'nın, "Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin SEDDK tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu Yönetmeliğin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca söz konusu ücretler kurumumuzca aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranın da güncellenerek uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı. SEDDK, söz konusu taban ekspertiz ücret tarifelerinin Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'nin ekinde yayımlandığını da bildirdi.