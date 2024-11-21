"Şeffaflığın sağlanması yatırımcı güvenliğini pekiştirdi"

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) faaliyetlerinin ve UMREK Kodu'nun finans sektörüne tanıtımı, madencilik sektörünün sermaye ve finansmana erişimi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, UMREK tarafından, Borsa İstanbul AŞ'nin ev sahipliğinde "Madencilik Sektörü ve Finansmanı Konferansı" gerçekleştirildi.

Konferansta madencilik ve finans sektörleri bir araya getirilerek, madencilik sektöründe alternatif finansman yöntemleri ve finansal kurumların rolü üzerine çeşitli örnekler ile katılımcıların bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Murat Bulut, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, konferansın ülkenin madencilik sektörü ve finans piyasaları adına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bulut, "Borsa İstanbul olarak finans ve reel sektör arasındaki köprüyü güçlendirme misyonları doğrultusunda madencilik sektörünün finansmanına erişim imkanlarını değerlendirmek ve bu alandaki alternatif finansman yöntemlerini ele almak amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyorum." diye konuştu.

Finans sektörüyle madencilik sektörü arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ülkenin madencilik yatırımlarını sürdürülebilir büyümesine destek sağladığını aktaran Bulut, diğer yandan da finans sektörünün yatırım alanlarının çeşitlendirmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bulut, UMREK Kodu'nun şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkelerini madencilik sektöründe başarıyla entegre ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Şeffaflığın sağlanması, sektörlerimizin uluslararası arenada rekabet gücünü artırırken, yatırımcı güvenliğinin de pekiştirmektedir. Bugün burada madencilik ve finans sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek ülkemizin maden kaynaklarını daha etkin ve bilimsel yöntemlerle ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Konferansta finans ve madencilik dünyasının yöneticileri, uzmanları ve akademisyenleriyle bir araya gelerek işbirliğini daha da ileriye taşınacak adımları konuşacaklarını dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Teknik konularda oturumlar, paneller ve sunumlarla verimli bir gün geçireceğimizi umuyorum. Bu etkileşimlerin yeni fikirlerin doğmasına ve sektörel gelişimimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Konferansımızın, sektörlerimiz arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıyacak bir adım olmasını ve ülkemiz ekonomisi için önemi tartışılmaz olan madencilik sektörümüzün yatırımlarını doğru finansman kaynakları kullanarak daha etkin bir şekilde yapabilmesi adına katkı sağlamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Maden arama ve işletme projelerine çok ihtiyacımız var"

Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü ve UMREK Başkanı Arslan Narin de madencilik yatırımcısı ve finans sektörlerinin güvenilirliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, madencilik ve finans sektörünü bir araya getirip güvenli bir yatırım ortamının sağlanması amacıyla bu konferansı düzenlediklerini söyledi.

Sektörün uzmanlarının bu konferansta bir araya geldiğini ifade eden Narin, "Maden arama ve işletme projelerine çok ihtiyacımız var. Ülkemizde madenciliğe karşı olumsuz algının giderilmesi gerekiyor." dedi.

Narin, işletme ruhsatı sahiplerinin finans sektörü kaynaklarından yararlanamadıklarını belirterek, "Çünkü doğru, şeffaf şekilde tespit edilmiş rezerv kaynaklarının olmadığını görüyoruz. Bu konferansın UMREK Kodu'nun yaygınlaşması, uygulanması anlamında büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.