Şehir içindeki fabrikalar daha fazla yanıyor

05 Kasım 2019

LEYLA İLHAN-İSTANBUL

Türkiye Yangından Korunma Eğitim Vakfı (TÜYAK) Kurucu Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, son yıllarda özellikle İstanbul'da artan fabrika yangınlarına değinerek, bu yangınların önemli bir kısmının şehir içinde kalan fabrikalarda meydana geldiğini söyledi.

Bu bölgelerde yoğunlaşmasının nedenin ise nasıl olsa taşınacağız düşüncesiyle fabrikaların gerekli önlemleri almamasından kaynaklandığını kaydeden Kılıç, "Bu nedenle büyük maddi zararın yanı sıra, can kaybına da neden olan fabrika yangınlarında, yılda ortalama 25 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 60 kişi de yaralanıyor" dedi. Kılıç, fabrika yangınlarının, özellikle tekstil, plastik, gıda, metal, boya ve petrokimya tesislerinde, genellikle elektrik tesisatındaki sorunlar, gaz sızması, malzeme ya da ekipmanın aşırı ısınması, uygun şekilde depolanmayan yanıcı gaz ve sıvılar, tamirat sırasında kurallara uyulmaması ve periyodik bakımların ihmal edilmesi nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.



Yüzde 12'si kasıtlı yakılıyor



Sigortalı fabrikaların yüzde 40'ında yangın çıktığını ancak bu yangınların yüzde 12'sinin sigortadan para almak amacıyla kasıtlı çıkarıldığını aktaran Kılıç, "Japonya'da bile kasıtlı çıkarılan yangınların oranı yüzde 17. Bu nedenle yangınların tamamının sigorta nedeniyle çıkarıldığını söylemek doğru değil" diye konuştu.

Depremde en büyük tehlike yangın



Deprem ve yangın ilişkisine de değinen Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, deprem sonrası meydana gelebilecek yangınların etkisinin en az deprem kadar yıkıcı olduğuna işaret etti. Türkiye'deki fabrikaların yüzde 98’inin deprem bölgesinde yer aldığını, beklenen depremin neden olacağı fabrika yangınlarının deprem kadar risk oluşturduğunu belirtti.

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti;

“Yapılan çalışmalara göre, deprem sonrasında meydana gelen yangınlar daha çok sanayi tesislerinde, rafinerilerde, ticari binalarda ve ahşap yapılarda meydana geliyor. Ülkemizdeki büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98’i birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Sanayinin yüzde 60’ı da Marmara bölgesinde yer alıyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde depremin yaratacağı kaosun yanı sıra, deprem sonrası yaşanacak fabrika yangınlarının yarattığı yıkım büyük olur. Tahminlerimize göre, beklenen İstanbul depremi kış aylarında akşam saatlerinde olduğu takdirde yaklaşık 1900 büyük yangın meydana gelecektir. Bu yangınların yüzde 20’sinin ise atölye, fabrika ve endüstriyel tesislerde yaşanacağı tahmin ediliyor.”

Depremde itfaiyenin müdahale etme imkanlarının azaldığını aktaran Kılıç, bu nedenle özellikle yüksek binalarda gazı binalarda atan sistemin kurulması gerektiğini söyleyerek, ayrıca içinde yangına müdahale araçlarının olduğu yangın konteynırlarının kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Depremde en fazla yangın kışın çıkıyor

Öte taraftan İstanbul'da yaşanancak 7.5 şiddetindeki bir depremde olası yangınlarla ilgili bir simülasyon yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, simülasyonda en az yangının yazın gece saatlerinde yaşanan depremlerde görüldüğünü aktarırken, en fazla yangının ise kışın akşam saatlerinde yaşanan depremlerde ortaya çıktığını söyledi. Kılıç, bu saatlerde yoğunlaşmasının nedeni olarak hem kış olması nedeniyle soba, kalorifer kazanı gibi unsurların olması hem de akşam saatlerinde evdeki ocakların açık olmasından kaynaklandığını belirtti.