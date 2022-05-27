Şeker İş Sendikası’ndan şeker ithalatına itiraz

ANKARA (DÜNYA)- Gümrüksüz olarak 400 bin ton şeker ithalatına yönelik tarife kontenjanı açılmasına, şeker fabrikalarında örgütlü Şeker İş sendikasından itiraz geldi. İthalat kararının, dünya fiyatlarının da yüksek olduğu bir dönemde alındığında dikkat çekilen açıklamada, Avrupa limanı FOB fiyatının Türkşeker’in satış fiyatının yüzde 50 üstünde olduğu kaydedildi. İthalatın piyasayı regüle etmeye yaramayacağı belirtilirken, “Aksine iç fiyatları yükseltici yönde etki yapacağı kesin olarak gözükmektedir.” denildi.

Tarife kontenjanı dağıtımında da sanayici bazında adil bir yönteme yer verilmediğine değinilen açıklamada, “Tebliğde tahsisatın sadece C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara yapılacağı belirtilmekle birlikte, tebliğ ekindeki başvuru formunda ‘Yeni ithalatçı’ ve ‘Geleneksel İthalatçı’ için de seçim yapılabileceği görülmektedir.” denildi.

Şeker İş sendikası olarak 10 fabrikanın özelleştirme sürecinde bugünkü problemlere yönelik uyarılar yapıldığına vurgu yapılan açıklamada yer alan diğer hususlar şöyle: “Yine bugün 2022/23 yani önümüzdeki sezonun da yerli şeker arzı açısından sıkıntılı olabileceğine dair kaygıların olduğu değerlendirildiğinde; ülkemiz şeker sektörünü daha etkin önlemler, daha istikrarlı fiyat politikaları ile sektörü en kısa zamanda düzenleyemediği takdirde şekerde kendine yeterli bir ülke olmaktan hızla uzaklaşma riski ile karşı karşıya kalabileceğimiz söz konusudur.

Ülkemiz pancar üretim potansiyeli ve kurulu şeker üretim kapasitesi bakımından ‘kendine yeten’ bir ülke olmakla birlikte, arz güvenliğimizi riske sokan birçok gelişme ve faktör karşısında C şekeri arzında sürekliliğin sağlanması için kalıcı stratejiler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi, bağımsız yapıdaki Şeker Kurumu’nun gerekliliği ve yeniden oluşturulması; yani sektörün etkin ve sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini ve denetimini sağlayacak, sektör paydaşlarının içinde yer alacağı bağımsız karar alma organının oluşturulması gerekmektedir.

Ülkemiz şeker sektörünün strateji ve kalkınma planının belirlenmesi ile sanayi, işçi, üretici ve devlet işbirliğinde daha kontrollü ve şeffaf bir işleyişin sağlanması hususları sektörümüzün bugünü ve geleceği açısından en isabetli kararlar olacaktır.”