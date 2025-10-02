Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar oldu? Şeker pancarı fiyatı ne kadar? Tarım Bakanlığı şeker pancarı alım fiyatı ne kadar? Şeker pancarı fiyatları...

Google Haberler

Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Üreticisinin merakla beklediği şeker pancarı alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatının ton başına 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatının güncellendiğini duyurdu. Bakanlık, şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatının, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 liradan 3 bin 100 liraya yükseltildiğini açıkladı.

"Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olacaktır"

Açıklamada, "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

