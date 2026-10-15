Şeker pancarında fiyat krizi: Üretici beklediği fiyatı açıkladı

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TürkŞeker'in 2026-2027 üretim yılı için belirlediği şeker pancarı alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

Kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak duyurulan fiyatın üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirten Bayraktar, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

"Açıklanan fiyat maliyetin altında"

Bayraktar, üreticilerden ve ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre açıklanan alım fiyatının maliyetlerin altında kaldığını savundu.

Mazot, gübre, tohum, sulama elektriği, işçilik ve zirai ilaç fiyatlarındaki artışların çiftçinin üzerindeki yükü ağırlaştırdığını belirten Bayraktar, mevcut fiyatın tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını ifade etti.

Pancar ekim alanları daralabilir

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ekim yapmak zorunda kalan çiftçilerin maliyetlerinin daha da yükseldiğini belirten Bayraktar, alım fiyatının artırılmaması halinde pancar ekim alanlarının daralabileceği uyarısında bulundu.

Üretimin devamlılığı ve gıda güvenliği açısından çiftçinin kâr edebileceği bir fiyat belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şu çağrıyı yaptı:

"Tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği için şeker pancarı fiyatının revize edilerek üreticilerimizi memnun edecek makul bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz."

Üreticinin beklentisi en az 4 bin 500 lira

Şeker pancarı üretiminin önemli tarımsal faaliyetler arasında yer aldığı Erzincan'da ise Pancar Ekicileri Kooperatifi, daha önce de fiyat konusunda uyarılarda bulunduklarını belirterek, üreticilerin beklentisinin ise en az 4 bin 500 lira olduğunu ifade ettiklerini aktardı.