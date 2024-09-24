Şeker pancarının ton başına alım fiyatı açıklandı...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.