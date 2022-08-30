Şekerbank emekli promosyonu ne kadar?

Şekerbank emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. Şekerbank emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılırken, aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1500 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 1750 TL, aylık 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 2000 TL emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

Şekerbank emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Şekerbank'tan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Şekerbank emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Şekerbank Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.