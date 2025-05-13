Şekerbank'tan eczacılara özel kampanya: POS’ta sıfır komisyon, krediye 6 ay erteleme

Şekerbank, meslek gruplarına yönelik sunduğu finansal çözümlere bir yenisini ekleyerek eczacılara özel kampanyasını duyurdu. Banka, SGK ödemelerini Şekerbank üzerinden gerçekleştiren eczacılara hem kredi hem de çeşitli bankacılık ürünlerinde ayrıcalık tanıyor.

Açıklamaya göre kampanya kapsamında, 250 bin TL ve üzeri SGK ödemesini bankaya taşıyan eczacılar, aylık 1000 TL bonus promosyonun yanı sıra 6 ay geri ödemesiz dönem ve 60 aya varan vadelerle kredi kullanma imkânı bulacak.

POS’ta sıfır komisyon, çek karnesi ücretsiz

Kampanyaya dahil olan eczacılar, "Ecza Bonus Kart"ı 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca ilk 3 ay POS aidat istisnası, 150 bin TL'ye kadar ciroda sıfır komisyon ve 10 yapraklı çek karnesi ücretsiz olarak sunuluyor. Bununla birlikte internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve havale işlemleri de masrafsız gerçekleştirilebilecek.

“Sağlık sektörüne desteğimizi güçlendiriyoruz”

Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, eczacıların finansal ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını vurguladı.

Üst, “Eczacılarımıza ayrıcalık tanıyarak, sağlık sektörüne sağladığımız desteği güçlendiriyoruz. SGK ödemelerini bankamıza taşıyan eczacılarımıza kredi imkânlarının yanında birçok avantaj da sunuyoruz. Müşterilerimizin işlerini büyütme yolculuklarında yanlarında olmaya ve meslek gruplarına özel çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.