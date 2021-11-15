Şekere yüzde 25 zam

Türkşeker, kristal şekerin kilosunu KDV hariç 3 lira 93 kuruştan 4 lira 91 kuruşa çıkardı. KDV dahil fiyat 5 lira 30 kuruş oldu. Özel sektör ve kooperatif fabrikalarının şeker fiyatı ise 5 lira 59 krş. civarında.

Üretimle ilgili herhangi bir sorun olmamasına rağmen fiyat politikası nedeniyle şekerde kriz yaşanıyor.

Marketler fabrikalardan yeterli miktarda şeker alamadıklarını bu nedenle tüketiciye sınırlı miktarda şeker satabildiklerini belirtirken, özel sektör ve kooperatif şeker fabrikaları Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin (Türk Şeker) fiyat politikasından kaynaklı bir sorun yaşandığını iddia ediyor. Türk Şeker yetkilileri ise, özel sektör fabrikalarının zam yapmaları nedeniyle şekerde sorun yaşandığını iddia ediyor.