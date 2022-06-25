Şekere yüzde 67 zam

Türkşeker, şekere yüzde 36,4 ile 67 oranlarında zam yaptı.

Türkşeker'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlenmiştir."

27 Haziran'dan itibaren bazı indirimli marketler ve Tarım Kredi için 390 liradan verilen 50 kg kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkarıldı.

Diğer müşteriler için ise 50 kg şekerin çuval fiyatı yüzde 36,4 zamla 500 liradan 750 liraya yükseldi.