Şekersiz diye satılıyordu: Davalık oldu

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ABD'nin önde gelen perakende zincirlerinden Costco, "şekersiz" etiketiyle satılan bir ürünü nedeniyle toplu davayla karşı karşıya kaldı. Illinois'de yaşayan Mason Maldonado, şirketin Kirkland Signature Hydration Electrolyte Mix adlı ürününün etiketinin tüketicileri yanılttığını öne sürdü.

Maldonado tarafından açılan davaya ilişkin belgeler, Costco'nun merkezinin Washington eyaletindeki Issaquah kentinde bulunması nedeniyle 30 Eylül'de Washington Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne sunuldu.

Şekersiz denilen üründe allüloz bulunduğu iddiası

Dava dilekçesinde, Costco'nun "şekersiz" olarak satışa sunduğu Kirkland Signature Hydration Electrolyte Mix'in allüloz içerdiği belirtildi. Davacı, ürünün bu nedenle "şekersiz" olarak tanıtılmasının tüketiciler açısından yanıltıcı olduğunu savundu.

Cleveland Clinic'e göre allüloz, incir ve akçaağaç şurubu gibi bazı gıdalarda doğal olarak bulunan bir şeker türü. Allüloz, düşük kalorili olması nedeniyle çeşitli ürünlerde tatlandırıcı olarak da kullanılabiliyor.

5 milyon dolarlık tazminat talebi

Kendisini sağlığına dikkat eden bir tüketici olarak tanımlayan Maldonado, ürünü satın alma kararında ambalaj üzerindeki "şekersiz" ifadesinin etkili olduğunu belirtti.

Maldonado, Costco'nun ürün etiketinin kendisi gibi diğer tüketicileri de yanılttığını öne sürerek toplu dava açtı. Davada, benzer şekilde ürünü satın alan tüketiciler adına 5 milyon dolar tazminat talep ediliyor.