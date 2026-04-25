Sektör daralıyor! Bir şubesini daha kapatma kararı aldı

İngiltere’de yeme-içme sektöründe daralma sürerken, Harvester restoran zincirinden dikkat çeken bir kapanma haberi geldi. Leicester’daki Meridian Leisure Park’ta faaliyet gösteren ve 15 yıldır hizmet veren şube, 24 Nisan 2026 itibarıyla kapılarını tamamen kapattı.

Zincirin sahibi Mitchells & Butlers, kapanma kararının kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını açıkladı. Şirket, bu adımın portföyünü sürekli gözden geçirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Çalışanlar için alternatif plan

Şirket yönetimi, süreç boyunca çalışanlarla görüşmeler yapıldığını ve mümkün olduğunca personelin yakın şubelere yönlendirileceğini belirtti. Bu yaklaşımın istihdam kaybını sınırlamayı hedeflediği ifade edildi.

En yakın şubeler uzak kaldı

Kapanan Leicester şubesine en yakın alternatiflerin Loughborough, Nuneaton ve Rugby’de bulunması, müşteriler için erişimi zorlaştırdı. Söz konusu şubelerin 10 kilometreden daha uzakta olması dikkat çekti.

Zincirde kapanmalar sürüyor

Harvester, son bir yıl içinde Bristol ve Exeter’daki şubelerini de kapatmıştı. Şirket, uygun lokasyon bulunması halinde yeni yatırımlarla büyümeyi sürdürmeyi planlıyor.