Sektör liderleri İstanbul'da buluştu: İNDER’den inşaat sektörüne stratejik yol haritası

İnşaat sektörünün önde gelen firmaları ve tedarikçi şirketleri, İstanbul'da düzenlenen "7. İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları" kapsamında bir araya geldi. İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından organize edilen etkinlikte, sektörün maliyet baskıları, sürdürülebilirlik ve iş birlikleri ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan İNDER Başkanı Engin Keçeli, inşaat sektörünün en büyük sorunlarından biri olan işçilik maliyetlerindeki aşırı artışa dikkat çekti. Keçeli, son beş yılda enflasyonun yüzde 530, doların yüzde 492 arttığını, ancak kalıp işçiliğinin yüzde 2 bin 537, duvar işçiliğinin yüzde 2 bin 544, beton işçiliğinin ise yüzde 2 bin 222 oranında yükseldiğini belirtti.

Sektörün önündeki üç temel başlığa değinen Keçeli, maliyet yönetimi, sürdürülebilirlik ve ekonomik dalgalanmalar üzerinde durdu. Keçeli "2025, maliyet yönetimi açısından kritik bir yıl olacak. Şirketlerin finansal sürdürülebilirliği sağlamak için tedarik zincirlerini optimize etmesi, yeni finansman modelleri geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeşil bina konseptleri ve enerji verimliliği yüksek projelerin sektörün rekabet gücünü artıracağına değinen Keçeli, 2025 sonrası için karbon salınımını azaltan, çevresel etkiyi minimize eden projelerin önem kazanacağını vurguladı.

Etkinlik kapsamında gün boyunca sektörde faaliyet gösteren 20 inşaat şirketi ve 20 tedarikçi firma arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Şirket yöneticileri ve satın alma yetkilileri, yeni iş birlikleri geliştirme ve ticari ortaklıklar kurma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda etkinlik, yenilikçi ürünlerin ve sürdürülebilir çözümlerin tanıtılmasına da olanak sağlayacak.

İNDER Başkanı Keçeli, "Bu etkinlik, inşaat şirketleri ile tedarikçilerin birebir görüşerek iş süreçlerini daha verimli hale getirmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Böylelikle sektörde sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağız" dedi.