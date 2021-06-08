Sektör temsilcileri, hammadde sorununu değerlendirdi: Üretemediğimiz hammaddeyi neden satıyoruz

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) tarafından düzenlenen "HISİAD Dernekler Buluşması" webinarında sanayi ve üretimin önde gelen isimleri hammadde sorununu ele aldı.

Toplantının açılışında konuşan HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçen yılın, salgına rağmen ihracatta tonaj ve miktar açısından kötü geçmediğini, hiçbir fabrikanın kapanmadığını, çalışanların işine son verilmediğini anlattı.

Bu krizi AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye göre çok daha kötü geçirdiğini kaydeden Tecdelioğlu, Türkiye'nin ise üretimi cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen hiç durdurmadan devam ettirdiklerini anımsattı.

Tecdelioğlu, gerekli tedbirleri alarak üretimi sürdürmeleri sayesinde ihracatta geriye düşmediklerini ve ciddi kayıp yaşamadıklarını kaydederek, bu sürecin kendilerine "dolar bütçesi yapma", "manevra kabiliyeti yapma" ve "dijitalleşme" gibi katkılar sunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin demir ve çelik açısından zengin bir ülke olduğunu aktaran Tecdeliooğlu, bu alanda Türkiye'nin öne çıkan özelliklerinden bahsetti.

Türkiye'nin, demirden üretilen el aletleri, bağlantı aletleri, tekerlek, mobilya aksesuarları gibi bu alanda üretimi gerçekleşen tüm ürünlerde söz sahibi olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, şu açıklamalarda bulundu: "Çünkü demire ulaşımımız kolay. Türkiye'deki demir çelik fabrikalarından mal temin etmek belki şu an zor olsa dahi en azından bulmamız kolay. Farklı ülkelerde bize göre çok daha sancılı zamanlar yaşanıyor. Bunun dışında hırdavatın tamamlayıcısı olan diğer bakır, alüminyum, paslanmaz gibi metaller ve plastiğin hammaddesi gibi ürünlerin temininde çok zayıfız. Bunları maalesef ağırlıklı ithalat üzerinden yürütüyoruz. Bunlara rahat ulaşılabilmesi ve dünyadaki üreticilerin Türkiye'de depolarını oluşturabilmesi için ülkemizde Londra Metal Borsası (LME) depoları açmamız gerekiyor."

"Yapılar artık kartel haline gelmiş vaziyette"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan da ana hammaddeleri arasında bakır ve bakır alaşımı, paslanmaz çelik ve demir çelik gibi ürünlerin bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "30-40 senedir bu işin içindeyim ancak şunu hala anlayamıyorum; üretemediğimiz bir hammaddeyi niye satıyoruz? Bunu ihracat olarak mı görüyoruz bilemiyorum ancak bunu daha sonra üretmeye çalışıp ithal ediyoruz. Koyulması gereken vergiler, gözetimler buralarda olmalı. Üretemediğimiz hammaddeleri Türkiye'de nasıl üretebiliriz gibi ayrı sayfalar açmalıyız. Yapılar artık kartel haline gelmiş vaziyette. Hammaddeyi iç piyasaya yetecek kadar elde edemezken, bizi doyuramazken fiyatları istedikleri gibi oluşturuyorlar dolayısıyla bu da ihracatta bize engel oluyor. Hammaddeye ek gümrük vergisi olmamalı."

"İhracatta değer artışına odaklanmamız şart"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ise hammadde ve lojistikte yaşanan sıkıntılarla bir yıldır uğraştıklarını aktardı. "Çark dönüyor ancak bunun orta ve uzun vadede kalıcı hale gelmesi gerekiyor." ifadesini kullanan Özger, bu dönemde kilogram başına düşen ihracat değerininin yükseltmesine odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

Özer, "Polonya ve İtalya gibi rakiplerimiz bizim kilogram başı fiyatımızın iki katına ihracat yapıyor. Bizim rakamlarımız 3,3 dolarlarda iken Polonya ve İtalya'nın 6 dolar ve üstünde seyrediyor. Burada bu seviyeleri yakalamamız gerekiyor. Aynı zamanda Polonya ve İtalya gibi ülkeler, bizden yüzde 50 daha az ham maddeye ve nakliyeye ihtiyaç duyuyor. Ham madde, emtia ve lojistik sorunu geçen seneden beri kanayan yaramız. Plastik ile başladıktan sonra demir çelik ile devam etti. Son aylarda da çelik ithalatımızda sıkıntılar yaşamaya başladık. Siyasiler haricinde sivil toplum kuruluşları olarak da proaktif adımlar atmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MASKDER) Başkanı Tekin Çınar ise son yılların en karlı satışlarını yaptıklarını belirterek, "Emtia fiyatlarının artışları tabi ki cirolara yansıdı bu kaçınılmaz bir sonuç ama bu seneye de iyi başladık ve 2021'nin daha iyi geçeceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Başkanı Tayfun Koçak da Türkiye'nin ham maddede tam bağımsız bir ülke olması için devlet destekli yatırımlara ara vermeden devam etmesi gerektiğini vurguladı.