Sektör temsilcileri: Pamuğun 60 sentlere düşmesi zor

Pamuk ihtiyacı 2 milyon tona dayanan Türkiye, bu talebin yaklaşık 1 milyon 150 bin tonunu dışardan alıyor. Ulusal Pamuk Konseyi'nin (UPK) öngörüsüne göre 2023'te iplik sanayisinin pamuk tüketimi 2,5 milyon tona çıkacak.

Pamuk fiyatları, ekim alanlarının düşmesi, arz talep dengesindeki değişiklik ve lojistik maliyetinin etkisiyle 1 doların üzerine çıkarken, yurtiçinde de fiyatlarda artış yaşandı.

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, Türkiye'deki artan fiyatlara ilişkin "İplik sanayicimiz, stoksuz yakalandı. İplikçimizin talebi arttığı için pamuk fiyatları da yurt dışına göre bir miktar arttı" değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 30 fark iddiası gerçeği yansıtmıyor"

Yurt dışında pamuğun kilogram fiyatının 25-25,5 lira arasında değiştiğini, Türkiye'de ise yerli pamuğun yaklaşık 26,5 liradan satıldığını aktaran Balçık, Türkiye ile dünya fiyatları arasında yüzde 25-30 dolayında fark olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"60-70 sentlere düşmeyecek"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi ise pamuk fiyatının son gelişmelerden sonra libre fiyatının 1-1,15 dolar arasında değişeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Şu anda 'ortalık yangın yeri gibi' bir durum söz konusu değil ancak bu pamuğun libresinin 60-70 sentlere düşmeyeceğini de biliyoruz” görüşünü paylaştı.

İplik ve tekstil sektöründeki artan yatırımlara dikkat çeken Balçık, talep sorunu için lisanslı depoculuk sistemi ve ürün borsacılığının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Balçık’a göre açığı yerli üretimle karşılanması için mutlaka planlama yapılması gerekiyor.

Hazır giyimci fiyat tutturmakta zorlanıyor

Yaşanan bu tablonun hazır giyim sektörüne olumsuz yansımaları var. Pamuk fiyatlarındaki artıştan en çok hazır giyim sektörünün etkilendiğini söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Kumaşı tedarik edilmemiş ürünler var elimizde. Bunları müşterimizi mağdur etmemek adına üreteceğiz. Yeni alacağımız siparişlerimizde fiyatı artırmak zorunda kalıyoruz ve müşteriden tepki görüyoruz. Bir de fiyat verdiğimiz ancak siparişi gelmeyen ürünlerin siparişleri gelmeye başladı. Onları da kabul edemiyoruz. Müşteri bu durumu biraz geç olsa da kabullenmek zorunda kalacak. Çünkü eninde sonunda istediği fiyat olmadığını görünce yüksek fiyattan ürün almaya başlayacak” dedi.