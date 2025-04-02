Sektör temsilcilerinden Özel'in boykot çağrısına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm vatandaşlardan 2 Nisan'da alışveriş yapmamalarını isteyerek boykot çağrısında bulunmasına iş dünyasından tepki geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 'boykot' çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot yanlış. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı" dedi.

'Ticaret durdurulmamalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkara destek olunması, ticaretin durdurulmaması gerektiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı, boykot çağrısını "Yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir" sözleriyle değerlendirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, boykot çağrılarına ilişkin, "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz." dedi.

'Küçük esnaf zor durumda bırakılıyor'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de çağrıların yerli ve milli markalar ile küçük esnafı zor durumda bırakabileceğini kaydetti.

Bingöl, "Bu çağrılarla Türkiye'deki farklı siyasi görüşlerden tüm esnafımız, üreticimiz ve işletmelerimiz hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "boykot" çağrılarına ilişkin, "Vatandaşlarımız yerli markalarına sahip çıkınca, bu kez tüm ticareti engellemeye çalışıyorlar" dedi.

Kopuz, "Milletimiz bu oyunlara elbette gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'Milletimiz bu oyunlara gelmeyecek'

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, işletmelere yönelik her türlü siyasi boykota karşı olduklarını belirtti. Öztürk, "Bu tip çağrılar işletmelere olduğu kadar ülke ekonomisine de çok ciddi zarar verir" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Esnaf ekmeğinin derdinde, dükkanını açıp, eve ekmek götürmek istiyor. Boykot çağrıları sadece bir esnafa, bir işletmeye değil herkese zarar verir." ifadelerini kullandı.