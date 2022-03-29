Sektör temsilcilerinden yeni KDV indirimi değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı bazı temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni KDV indirimini değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, KDV'de sadeleştirme çalışmaları kapsamında konut ve arsa satışında yapılan vergi indiriminin sevindirici olduğunu belirtti.

Konut alanında yaşanan KDV karmaşasının geride bırakılması ve kısmen vergi indiriminin sağlanmasıyla birlikte konut üretiminde öne çıkan arsa maliyetlerinin KDV üzerinden düşürülmesinin sektör açısından olumlu olduğunu söyleyen Eren, “Konutun ardından kamu projelerinde artık taşınamaz hale gelen maliyetleri düşürecek adımların da atılmasını bekliyoruz.” dedi.

Bu projeler için sözleşmelerin sonuna kadar uygulanacak dinamik fiyat farkı düzenlemesi ve tasfiye hakkı tanınması gerektiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti: "Mevcut şartlarda kamu projelerinin yürütülmesi imkansız hale geldi. Salgının ardından şimdi de savaş kaynaklı ek maliyetler temel girdi maliyetlerine yansıyor. Kamu müteahhitlerine hiç başlamamış veya yüzde 50'den az ilerlenmiş işler için şartsız tasfiye hakkı tanınması zaruri hale gelmiştir. Hızla değişen şartlar nedeniyle de dinamik bir formül içerecek yeni bir fiyat farkı düzenlemesi çıkarılmalıdır."

“Otel restoranlarına avantaj sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı KDV düzenlemesi içinde yeme içme hizmetlerine yönelik adım da yer alıyor. Buna göre, söz konusu sektörde birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde halen yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, yüzde 8'e indirildi.

KDV indirimini değerlendiren Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, otel restoranlarında yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, indirimin otel restoranlarına avantaj sağlayacağına dikkat çekti.

Akman, devamında şunları söyledi: “Dışarıdaki restoranlar için yüzde 8 olan KDV'nin otel restoranlarında yüzde 18 olması haksız rekabet yaratıyordu. Yeni düzenleme arzu ettiğimiz, istediğimiz bir durumdu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Otel restoranlarında uygulanan KDV oranının, diğer restoranlar gibi yüzde 8'e düşmesi bize avantaj sağlayacak. Artık otel restoranları da daha fazla tercih edilebilecek. KDV indirimi, fiyatlara da yansıyacak."

“Girdi maliyetlerini düşürecek ve üretimi artıracak”

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de, KDV indirimine ilişkin şunları kaydetti: "Tohumculuk sektörü, bitkisel üretimin altın anahtarını üreten ve yüksek katma değer sağlayan bir sektör. Sektörün dış ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 400 milyon dolar. Tohum, fide ve fidanda KDV oranının yüzde 1'e düşmesi üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi artıracaktır. İç pazarın hareketlenmesiyle ihracatın da önü açılacaktır. Üretim artacağı için hem sektör içinde hem de bağlı sektörlerde istihdam artış gösterecektir. KDV oranlarında yapılan düzenleme sertifikalı tohuma olan talebi artırarak kullanma oranının yükselmesine ve dolayısıyla ülkemiz tarımsal üretiminde artış sağlayacaktır. Rekoltede artışın ve ulaşılabilir gıdanın anahtarı tohumdur.”