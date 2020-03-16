Sektörel destekler bu hafta açıklanıyor

16 Mart 2020

ANKARA (DÜNYA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta içinde koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin sınırlanması için alınan bir önlem setini açıklayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, olası senaryolara karşı yol haritası belirlediklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, “Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlem alınmış ve alınacaktır” dedi.

Albayrak açıklamasında “Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır” dedi.

Albayrak, atılacak adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu hafta içinde duyurulacağını belirterek, “Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır” ifadelerine yer verdi.