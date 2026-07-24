Sektörel Enflasyon Beklentileri belli oldu: Üç kesimden farklı tablo
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 Temmuz ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni açıkladı. Buna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için yükselirken, reel sektör için azaldı. Hanehalkı için ise 1,19 puan azalarak yüzde 44,94 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri bültenini yayımladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen bülten kapsamında finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayisi firmaları ve hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin yıllık tüketici enflasyonu tahminleri derlendi.
Verilere göre Temmuz ayında piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 0,14 puan artarak yüzde 23,95'e çıktı.
Aynı dönemde reel sektörün enflasyon tahmini 0,60 puanlık düşüşle yüzde 32,50'ye geriledi.
Hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi ise haziran ayına göre 1,19 puan azalarak yüzde 44,94 seviyesinde gerçekleşti.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 1,93 puan artarak yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti.