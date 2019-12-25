Sektörel güven endeksleri açıklandı

25 Aralık 2019

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü güven endeksi 93,2'ye, perakende sektörü güven 102,6'ya inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 63,9'a yükseldi.





Hizmet sektörü güven endeksi 93,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında %2 oranında artarak 93,2 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %0,6, %1,9 ve %3,4 artarak 89,8, 89,3 ve 100,5 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında %1,4 oranında artarak 102,6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %2 ve %3,4 artarak 96,9 ve 109,3 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise %1,2 azalarak 101,8 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 68,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 63,9 iken, Aralık ayında %7,9 oranında artarak 68,9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %9,1 ve %7,2 artarak 48,6 ve 89,2 değerlerini aldı.