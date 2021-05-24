'Sektörler Konuşuyor'da dijital dönüşüm masaya yatırılıyor

Dünya Gazetesi ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) işbirliğinde hazırlanan Sektörler Konuşuyor programında bu hafta dijital dönüşüm masaya yatırılıyor.

Şirketler ve kurumlar dijital dönüşüm konusunda nasıl bir sınav veriyor; dijitalleşmede fırsatlar ve tehditler neler? Türkiye yazılım sektöründe hangi noktada?...

Gazeteci Vahap Munyar ve AHK Türkiye Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Thilo Pahl'in ev sahipliğinde düzenlenen programın konukları; Mercedes-Benz İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, Microsoft Türkiye İş Geliştirme ve Teknoloji Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız...

Programı 25 Mayıs Salı günü saat 14:00'te dunya.com ve sosyal medya ağlarından canlı izleyebilirsiniz...



