Sektörlerde 'kısa çalışma' sevinci: Bayram şekeri gibi oldu

Yener KARADENİZ - Selenay YAĞCI

İş dünyasının talep ettiği kısa çalışma ödeneğinde beklenen adım atıldı ve süre üç ay uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının haziran sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimini bir ay daha uzattıklarını duyurdu. Sektör temsilcileri, devam eden pandemi sürecinde, kararı sevinçle karşıladı.

BMD: Genç istihdamın korunması adına önemli bir gelişme

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, uzun süredir bekledikleri kararın sektör adına sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Kararın genç istihdamın yoğun olduğu perakende sektöründe istihdamın korunması açısından önemli bulduklarını dile getiren Öncel, “Perakende sektörünün en önemli iki sıkıntısından biri giderilmiş oldu. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çözüm bekleyen ikinci en önemli konu ise cadde ve AVM mağazalarında kira ve ortak gidere yönelik yasal düzenlemenin oluşturulması” diye konuştu.

TÜRES: Sektöre özel yeni destekler bekliyoruz

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, kısa çalışma ödeneği ile ilgili uzun süredir taleplerini dile getirdiklerini belirterek bu kapsamda hükümetin STK’ların sesine kulak vermesini sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. Kararın mağduriyetleri giderme noktasında önemli olduğunu anlatan Bingöl, “Bundan sonraki dönemde de sektörümüze özel olarak kanun hükmünde kararname ile faizsiz kredi, çeklerin ötelenmesi gibi destekler verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Ağustosa kadar rahat nefes alacağız

Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi bu toplantıda verdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kendisinin de toplantıda olduğunu söyleyerek, “Sektör ortak olarak KÇÖ desteği istedik. Maliye ve turizm bakanın destekleriyle 3 ay daha uzatıldı. KDV indiriminin de uzatılması sektör için önemliydi. Bankaların bu belirsiz dönemde turizm sektörüne bakışı konusunda bir destek talebimiz oldu. Eximbank ve KGF destek talebi ettik. Yenilenen krediler ile ilgili de isteğimiz oldu. Bankalar kredileri yeniliyor ama yeni şart öne sürüyor. Bununla ilgili de bilgilendirdik. Turizm ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı ve notlarını aldılar kendi aralarında istişare edeceklerdir. Sektörden başka sektörlere geçişi önlemek için hayati önem taşıyordu. Bu 3 ay bizim için çok kritik. Sektör Ağustos ayına kadar nefes almış oldu” açıklamasını yaptı.

TÜROFED: Bayram şekeri gibi müjde oldu

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, “Sektördeki çalışanları kaybetmemek için çok önemliydi. Sezonu başlatma, sezonu görme açısından çok büyük avantajları olacak. Turizm çalışanlarımıza müjdeli haberi oldu. Talimat, görüşmemiz sırasında geldi. Toplantımızda sektörümüz ile bilgi ilgili verdik. Karar, bizim görüşmemiz sırasında alındı. Anladığım kadarıyla zaten görüşülen, takip edilen bir konuydu. Zaten haziran ayına kadar opsiyonluydu. Tüm sektörler için uzatılma kararı geldi. KDV’nin uzaması da gündemdeydi. O da iyi bir haber oldu” diye konuştu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise kısa çalışma ödeneğini uzatılmasını sevinçle karşıladıklarını paylaştı. İşler, “TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Avcı, TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener’den oluşan heyetle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük. Turizm Bakanı Ersoy, Maliye Bakanı Elvan da toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanımıza rakamları sunduk. Rusya ve AB’deki kapanmaları anlattık. Sektörün elinde olmayan nedenler olduğunu ilettik. Kapalı olmamamıza rağmen başka nedenlerden dolayı kapalı gibi olduğumuzu söyledik. Sektörün kalifiye elemanlarını kaybetmemesi adına Kısa Çalışma Ödeneğinin turizm sektöründe haziran ayına kadar uzatılmasını talep ettik. Maliye bakanına da danışarak, Ramazan ayı ve bayram vesilesiyle tüm sektörler için müjdeli haberi verdi. Özellikle turizm sektöründe bayram şekeri gibi müjde oldu. Devletin iradesini yanımızda gördük. Biz de kendilerine çalışarak telafi edeceğimizin sözünü verdik. Turizmci bayramı huzur içinde şeker tadında karşılayacak” açıklamasında bulundu.