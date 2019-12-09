Sektörlerin performansı 360 derece değerlendirildi

09 Aralık 2019

Sabiha TOPRAK

Bu yıl Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) 12’nci kez düzenlediği ‘Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni’ coşkuyla gerçekleştirildi. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli’nin Türkiye'nin diğer şehirlerine örnek olduğunu vurguladı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da firmaları iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri sahiplerini buldu. Yapılan törende, yedi kategorilerde başarılı olan sanayicilere ödülleri verildi.

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun diğer kentlerine sizlerin başarılarını anlatıyorum. Sizleri örnek almalarını istiyorum. Şirketler bulundukları ile vergilerini versinler. Şirketler genel merkezlerini, İstanbul’a taşıyorlar. Bu sorun sadece Kocaeli’nde değil. İstanbul'a taşınıyor, vergiler oraya gidiyor. İstanbul’un parası çok, esas para Kocaeli’ye lazım” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ise, “Kocaeli’ndeki ticareti, sanayicimizin katma değerini görünce göğsümüz kabardı” dedi. Batur, 69 ülkenin ihracat rakamını açıkladığını, 69 ülkenin 50'sinin ihracatında gerileme olduğunun görüldüğüne dikkat çekti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasına, “Kocaeli’nin Türkiye ekonomisine olan katkılarını hepimiz biliyoruz. Kocaeli; Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı bir kent. Türkiye ekonomisine en fazla katkı veren illerin başında geliyor. Türkiye’de tüketilen sanayideki enerjinin yüzde 9,28’ini kullanarak ilk sırada yer alıyor” dedi.

Kocaeli’nin sanayi ile barışık bir şehir olduğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ise, “Hem çevreden vazgeçmiyor hem sanayi ve ticarete atılım yapıyor. Sanayicilerimize, ticaretle uğraşan büyüklerimize yapabilecegimiz her türlü katkıyı vermek için hazır oldugumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

“Yarışmaya katılan firmalara geri bildirim raporu gönderdik”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, organizayonun amacının ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaları ödüllendirmenin ötesinde şirketlere, kendilerini sektörleriyle kıyaslayabilmeleri için olanak yaratmak olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan tüm firmalara geri bildirim raporu gönderdiklerini belirten Zeytinoğlu, firmaların bu raporla iyileştirmeye açık alanlarını görebildiklerini ifade etti. Zeytinoğlu, “Bu organizasyonla firmalarımızı 7 kategoride 360 derece degerlendiriyoruz. Firmaları verimlilik, istihdam, yenilikcilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi, topluma katkı dallarında ödüle layık görüyoruz” dedi.

24 FİRMAYA, 'KOBİ' VE 'BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME' ÖDÜLÜ

1- Büyük Ödül: Büyük Ölçekli Kuruluş kategorisinde; Mustafa Nevzat İlaç

2-KOBİ Büyük Ödül: Genmacs Otomasyon Mak. İth. İhr. San. ve Tic.

3-Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Adel Kalemcilik Tic. ve San.

4-KOBİ Sanayi Sektörü: Montel Mobilya Tekstil Deri Tur. San. ve Tic.

5-Gıda Sanayi Sektörü KOBİ: Sarıbaş Tarım ve Süt Ürünleri Ltd. Şti

6-Elektrik Elektronik ve Otomasyon Ürünleri Sektörü KOBİ: Eso Endüstriyel Elektronik A.Ş

7-Motorlu Taşıt Servis Sanayi Sektörü Kobi; Nazer Otomotiv Pazarlama San.

8-Yazılım Ürünleri Sektörü KOBİ: Bimser Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş

9-İlaç Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Onko İlaç San. ve Tic.

10-İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Nuh Çimento Sanayi

11-Havacılık ve Savunma Sanayi KOBİ: Aycan Havacılık San. ve Ltd. Şti

12-Tekstil Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş; Metraco İth. İhr. ve Tic.

13-Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Pimtaş Pilastik San. Tic. A.Ş

14-KOBİ: İmren Plastik San. ve Tic.

15-Makine Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Systemaıhsk Havalandırma Tic. San.

16-Makine Sanayi Sektörü KOBİ: ICM Makina ve Mühendislik Ltd.

17-Kimya Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş Hektaş Tic.

18-Kimya Sanayi Sektörü KOBİ: Malva Kozmetik Petr. Gıda Tur. İnş. İth. İhr. San.

19-Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Kordsa Teknik Tekstil

20-KOBİ; Üçel Kauçuk Taşıt Araçları Otomotiv Yedek Parça San. Tic.

21-Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Autoport Liman İşletmeleri

22-Metal Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San.

23-KOBİ: Altaş Alüminyum İmalat San. ve Tic.

24-Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş