Sektörü alt üst eden yapay zeka devi DeepSeek, OpenAI’a rakip kadroyu kuruyor: Stajyere dahi yıllık 2 milyon TL maaş!

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, yapay genel zeka (AGI) alanındaki iddiasını güçlendirmek için geniş çaplı bir işe alım sürecine başladı. Şirket, yalnızca kıdemli araştırmacılar için değil, stajyerler dahil birçok pozisyon için yüksek maaşlar teklif ediyor.

Çin’in en büyük iş ilanı platformlarından Boss Zhipin’de yayımlanan ilanlara göre DeepSeek, Pekin, Hangzhou ve Suzhou gibi teknoloji merkezlerinde veri mühendisliği, derin öğrenme ve büyük ölçekli model eğitimi gibi alanlarda uzmanları kadrosuna katmayı hedefliyor.

Stajyerlere bile 2 milyon tl maaş!

DeepSeek’in sunduğu maaşlar, yapay zeka sektöründeki standartların üzerinde:

AGI Veri Stajyeri (Pekin, Haidian Bölgesi, Suzhou Köprüsü)

Aylık maaş: 73.950 - 147.900 TL

Yıllık maaş: 1.03 milyon - 2.07 milyon TL

Uzmanlık: Büyük veri, büyük ölçekli model eğitimi, yapay zeka güvenliği

AGI Derin Öğrenme Araştırmacısı

Aylık maaş: 295.800 - 443.700 TL

Yıllık maaş: 4.14 milyon - 6.21 milyon TL

Uzmanlık: Görüntü işleme algoritmaları, doğal dil işleme, çok modlu hesaplama

Çekirdek Sistem Geliştirme Mühendisi

Aylık maaş: 295.800 - 443.700 TL

Yıllık maaş: 4.14 milyon - 6.21 milyon TL

Uzmanlık: C++, Python, Rust, CUDA

DeepSeek, OpenAI’a rakip oluyor

DeepSeek’in agresif işe alım stratejisi, şirketin OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind gibi devlerle rekabet etmeye hazırlandığını gösteriyor. 2024 yılında piyasaya sürülen DeepSeek modelleri, büyük ölçekli yapay zeka çözümlerinde önemli ilerlemeler kaydetti.

Şirket, düşük maliyetli ancak güçlü AGI modelleri geliştirerek küresel pazarda söz sahibi olmayı amaçlıyor. Uzmanlar, DeepSeek’in yüksek maaşlarla sektördeki en yetenekli isimleri çekmeyi hedeflediğini ve Çin’in yapay zeka yarışında küresel liderlik iddiasını güçlendirdiğini belirtiyor.