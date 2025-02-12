Sektörü alt üst eden yapay zeka devi DeepSeek, OpenAI’a rakip kadroyu kuruyor: Stajyere dahi yıllık 2 milyon TL maaş!
Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, AGI teknolojisinde liderliği hedefleyerek geniş çaplı bir işe alım hamlesi başlattı. Şirket, yalnızca deneyimli mühendisler değil, stajyerler için bile yıllık 2 milyon TL’ye varan maaşlar sunuyor. En yüksek maaşlı pozisyonlardan biri olan AGI ve çekirdek sistem geliştirme mühendisleri için yıllık kazanç 6.2 milyon TL’ye kadar çıkıyor. DeepSeek, OpenAI ve Google gibi devlerle rekabet edecek bir ekip oluşturmayı amaçlıyor.
Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, yapay genel zeka (AGI) alanındaki iddiasını güçlendirmek için geniş çaplı bir işe alım sürecine başladı. Şirket, yalnızca kıdemli araştırmacılar için değil, stajyerler dahil birçok pozisyon için yüksek maaşlar teklif ediyor.
Çin’in en büyük iş ilanı platformlarından Boss Zhipin’de yayımlanan ilanlara göre DeepSeek, Pekin, Hangzhou ve Suzhou gibi teknoloji merkezlerinde veri mühendisliği, derin öğrenme ve büyük ölçekli model eğitimi gibi alanlarda uzmanları kadrosuna katmayı hedefliyor.
Stajyerlere bile 2 milyon tl maaş!
DeepSeek’in sunduğu maaşlar, yapay zeka sektöründeki standartların üzerinde:
AGI Veri Stajyeri (Pekin, Haidian Bölgesi, Suzhou Köprüsü)
Aylık maaş: 73.950 - 147.900 TL
Yıllık maaş: 1.03 milyon - 2.07 milyon TL
Uzmanlık: Büyük veri, büyük ölçekli model eğitimi, yapay zeka güvenliği
AGI Derin Öğrenme Araştırmacısı
Aylık maaş: 295.800 - 443.700 TL
Yıllık maaş: 4.14 milyon - 6.21 milyon TL
Uzmanlık: Görüntü işleme algoritmaları, doğal dil işleme, çok modlu hesaplama
Çekirdek Sistem Geliştirme Mühendisi
Aylık maaş: 295.800 - 443.700 TL
Yıllık maaş: 4.14 milyon - 6.21 milyon TL
Uzmanlık: C++, Python, Rust, CUDA
DeepSeek, OpenAI’a rakip oluyor
DeepSeek’in agresif işe alım stratejisi, şirketin OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind gibi devlerle rekabet etmeye hazırlandığını gösteriyor. 2024 yılında piyasaya sürülen DeepSeek modelleri, büyük ölçekli yapay zeka çözümlerinde önemli ilerlemeler kaydetti.
Şirket, düşük maliyetli ancak güçlü AGI modelleri geliştirerek küresel pazarda söz sahibi olmayı amaçlıyor. Uzmanlar, DeepSeek’in yüksek maaşlarla sektördeki en yetenekli isimleri çekmeyi hedeflediğini ve Çin’in yapay zeka yarışında küresel liderlik iddiasını güçlendirdiğini belirtiyor.