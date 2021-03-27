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Selçuk: Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için 183,2 milyon TL kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerinde kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183,2 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. 

Bakan Selçuk, SYDV'ler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz." bilgisini paylaştı. 

Gıda yardımı yapılması amacıyla gönderilen kaynağın ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV'lerin titiz çalışma yürüttüklerini ifade etti. 