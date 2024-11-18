Selin acı bilançosu: İspanya'da 650 bin ton gıda çöp oldu, çiftçilerin zararı 1 milyar Euro'yu aştı

İspanya'da 29 Ekim'de Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketinin 650 bin tonluk tarım ürününü yok ettiği bildirildi. İspanya Tarım Sigorta Kuruluşları Birliği'nin yaptığı açıklamada, hasarın 250 milyon Euro'luk tutarının sigortalanmış olduğu duyuruldu.

Çiftçilerin toplam kaybı 1 milyar Euro'yu aştı

Selin en çok vurduğu Valencia bölgesindeki Çiftçiler Birliğinden (AVA-Asaja) yapılan açıklamada ise en büyük kaybın "yapısal" alanlarda yaşandığı ve bölgede yoğun bulunan narenciye dışındaki üzüm bağları ve çiçek seralarının da altüst olduğu kaydedildi. Sigortasız çiftçilerin kayıpları da dahil 170 bin hektarlık tarım alanının zarar gördüğü bildirilen açıklamada, toplam kaybın 1 milyar Euro'yu aştığı belirtildi.

Endülüs bölgesi de sellerden etkilendi

Endülüs özerk yönetimindeki Almeria kentinin Tarım, Balıkçılık, Su ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Campo de Dalias bölgesindeki 400 hektarlık seraların tamamen yok olduğunu bildirdi. Malaga'nın El Ejido ilçesi yerel yönetimi de tarım sektöründeki hasarın 158 milyon Euro olduğunu tahmin ettiklerini, sadece seralardaki plastiklerin değişim maliyetinin 50 milyon Euro olacağını duyurdu.

Küçük Çiftçiler ve Hayvancılık Sektörü Çalışanları Birliğinden "Eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız." açıklamasında bulunuldu, çiftliklerde 9 binden fazla hayvanın telef olduğu ve birçok arı kovanının sele kapıldığı bilgisi paylaşıldı. Sel felaketinde 219'u Valencia'da olmak üzere toplam 227 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise halen kayıp.