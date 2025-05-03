Selva Demiralp, TCMB'nin son hamlesini yorumladı: Merkez Bankası havlu atıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. Prof. Dr. Selva Demiralp Merkez Bankası'nın bu hamlesinin bankaları daha da kemer sıkmaya zorlayacağını dile getirerek şu yorumu yaptı:

TCMB, rasyonel politikalar ancak rasyonel bir zeminde uygulanabilir deyip havlu atıyor.

Bankacılık sektörünün uzunca bir süredir sıktığı kemer iyice daralıyor.

Siyasi krizin ekonomik hasarının kalıcı ve beklenenden çok daha büyük olduğu teyit ediliyor.

Esas soru:

Neredeyse iki yıldır kemer sıkmanın ağır maliyetiyle boğuşan, kapsamlı bir programdan yoksun olduğu için fazla ilerleme kaydedemeyen ve tüm yükü para politikasına bindiren Türkiye ekonomisi, bu ikinci sıkılaşma dalgasından nasıl çıkacak?