Selva Demiralp: Warsh ile Fed'in dili değişebilir

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Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, Fed'in son faiz kararı sonrasında yeni Başkan Kevin Warsh'ın ilk toplantısından çıkan mesajları değerlendirdi. Fed'in ileriye dönük yönlendirme araçları ve merkez bankası bağımsızlığı açısından önemli işaretler bulunduğunu ifade eden Demiralp, yeni dönemde para politikası iletişiminde dikkat çekici değişimlerin yaşanabileceğine işaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demiralp, şu ifadeleri kullandı:

Kevin Warsh ileriye yönelik Fed yönlendirmesine yardımcı olan "noktasal grafikte" görüş beyan etmemiş. Bu durum, 2012 yılında Fed'in iletişimi artırmak amacıyla başlattığı bir inisiyatifin sona erebileceğine dair ilk sinyal olabilir.

Merkez bankası iletişiminin azı da çoğu da zararlı olabilir. Optimal dengeyi yakalamak kolay değil. Warsh ile bu konuları çok tartışacağız gibi görünüyor.

"Faiz indirmesi amacıyla" göreve getirildiği düşünülen yeni Başkan Warsh'ın ilk toplantısında ise sıkılaştırıcı sinyal geldi. Karar metninden ilerleyen dönemde faiz indirimi gelebileceğine ilişkin ifadenin çıkarıldığına dikkat çeken Demiralp, bu yaklaşımın uzun süredir dile getirdiği Fed bağımsızlığı anlayışıyla uyumlu ve güçlü bir sinyal niteliği taşıdığını ifade etti.