Semih Özmeriç: TTS'nin 25 günde uygulanması mümkün değil

01 Ocak 2025’ten itibaren taşıt tanıma sistemi olmayan ticari araçların akaryakıt istasyonlarından yakıt alamayacağını bunun da ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getireceğini kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Yeni yıla yaklaşık 3 hafta kaldı. BU süre zarfında milyonlarca araca taşıt tanıma sistemi kurulması çok zor. Araçlara taşıt tanıma sistemi kurulsa bile akaryakıt istasyonlarının bu sisteme bu süre zarfında entegre olması da mümkün görünmüyor. Bu nedenle tanınan sürenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“TTS ’siz araçlar, 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonlarından yakıt alamayacak. Her araç için 2 bin 172 TL montaj ücreti uygulanacak. Bunun yanında 01 Temmuz 2025’ten itibaren de trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlarda TTS zorunlu olacak" diyen Özmeriç, söz konusu uygulama konusunda ek süre tanınmaması halinde, milyonlarca araç ve sürücüsünü zor durumda bırakacağına dikkat çekti.